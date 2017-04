Rimini– Tragedia a Rimini dove una barca a vela di circa 40 piedi è andata a infrangersi nel pomeriggio di oggi sulla scogliera del Molo foraneo di Levante del porto canale della città romagnola. Un morto accertato e tre dispersi è il primo bilancio, ancora provvisorio, dell’incidente. Il vento, come da previsione, soffiava da Nord Est con intensità sui 35/40 nodi e il mare era grosso, con onde fino a quattro metri.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la barca a vela si sia intraversata nel tentativo di entrare nel porto, fino a essere poi trasportata dalle onde sulla scogliera, in prossimità del faro d’ingresso rosso del Porto Canale di Rimini. La barca appare rovesciata, senza bulbo e timone, probabilmente staccatisi dallo scafo durante l’impatto con la scogliera frangiflutti. Secondo fonti Ansa, la barca era partita da Marina di Ravenna e sarebbe stata diretta a Trapani, in Sicilia. A bordo c’erano cinque uomini e una donna, alcuni di loro originari di Bussolengo, nel veronese. Un’avaria al motore e l’incapacità di issare almeno una piccola vela di prua per governare avrebbero lasciato il 40 piedi in balia del mare grosso da Nord Est che ha inesorabilmente portato lo scafo a infrangersi sul molo frangiflutto. La barca si è prima coricata sul fianco sinistro dopo aver perso le appendici, poi, una volta rotto l’albero, si è competamento rovesciata, presentando un’enorme squarcio sulla fiancata sinistra.

Due delle sei persone a bordo sarebbero state tratte in salvo, mentre è stato recuperato un corpo senza vita. I dispersi sono tre. Proseguono le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera, da Polizia, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Le condizioni del mare difficili compolicano l’intervento. Una tragedia che potrebbe a questo punto assumere dimensioni notevoli.

Purtroppo alle 18:30 arriva la notizia del ritrovamento di un secondo corpo. Restano due i dispersi. Le ricerche sono proseguite fino al sopraggiungere della notte.