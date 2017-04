Capo d’Orlando- Ancora poche settimane e Capo d’Orlando Marina, nuovo porto turistico della rete MPN Marinas, sarà ufficialmente inaugurato. A giugno è in programma l’apertura ufficiale e a luglio l’inaugurazione. Grazie all’ubicazione strategica proprio di fronte alle Eolie e all’offerta di servizi nautici e di accoglienza degni di un vero e proprio resort sul mare, il nuovo marina orlandino rappresenterà una delle strutture di riferimento per la portualità turistica siciliana.

La struttura vanta numeri e caratteristiche di prim’ordine: 553 posti barca fino a 40 metri, un Centro di Assistenza Nautico con travel lift da 110 t e un know how di eccellenza, 860 posti auto, uno Yacht Club dotati di SPA, una ‘passeggiata’ di negozi che si estende a livello della banchina su circa 2.500 mq con supermercato, lavanderia, enoteca, sushi bar, coiffeur, gioielleria, abbigliamento, prodotti tipici e tanto altro ancora. Tutto questo incastonato in un mare azzurro e limpido, dove lo sguardo si perde attraverso le sagome di Vulcano, Lipari, Salina e tutte le altre isole dell’arcipelago eoliano, con alle spalle un territorio restituisce al visitatore la vera essenza della Sicilia e delle sue tradizioni: i borghi ricchi di storia della costa fra Capo d’Orlando e Cefalù, l’Etna con i suoi vitigni doc, Tindari avvolto dal fascino del mito, i canyon e gli spazi incontaminati del Parco dei Nebrodi.

Questo è quello che aspetta tutti i diportisti che desiderano conoscere la nuova struttura portuale in anteprima rispetto all’apertura ufficiale del prossimo giugno: tutte le domeniche dal 23 aprile fino al 28 maggio gli ospiti saranno infatti accompagnati dallo staff del marina alla visita delle opere a terra e a mare, in attesa di poter ormeggiare la propria imbarcazione nel nuovo porto siciliano.

Per prenotare la visita: + 39 335 6237473 – sales@capodorlandomarina.it

Gli eventi sportivi saranno fondamentali per lo sviluppo e la vita del nuovo marina che, già a partire dal 2018 si attiverà per ospitare e organizzare vari appuntamenti velici di interesse regionale ed extraregionale. Fulcro delle iniziative sportive sarà lo Yacht Club del marina, sede di un Circolo Sportivo affiliato FIV. Capo d’Orlando Marina ha tutte le carte in regola per essere un importante punto di riferimento per la vela siciliana e si candida a diventare centro Federale per l’area del Tirreno Meridionale, una struttura che manca nel Sud Italia e che da tempo è attesa dal movimento velico siciliano.

Capo d’Orlando Marina fa parte di MPN Marinas, la prima rete d’impresa che unisce alcuni fra i migliori marina italiani. Oltre al porto orlandino appartengono attualmente a MPN Marinas altri quattro porti: Marina dei Cesari e Marina Sveva sull’Adriatico, Marina di Santa Marinella e Porto di Cecina sul Tirreno.

www.capodorlandomarina.it

www.mpnmarinas.eu