Guadalupa– E’ atteso per la tarda mattinata (ora italiana) di giovedì 20 aprile l’arrivo in Guadalupa di Vittorio e Nico Malingri, che sembrano ormai a un passo (dita incrociate) dal battere il record di traversata atlantica in cat non abitabile. Alle 18:22 CET Fell Good Citroen Unconventional Team era a 140 miglia dall’arrivo, con un vantaggio sul record stimato in 140 miglia. Con una VMG di circa 8 nodi, l’ETA in Guadalupa dovrebbe coincidere con l’alba ai Caraibi, intorno alle 12-13 italiane.

I due Malingri sembrano avere la chance di abbassare il record sotto gli 11 giorni dagli attuali 11g 11h 25m 42s.

Per seguire il tracking: www.vittoriomalingri.com