Guadalupa– Missione compiuta per Vittorio e Nico Malingri che battono il record di traversata atlantica in cat non abitabile con il loro Feel Good Citroen Unconventional Team. I due Malinggri hanno concluso la traversata da Dakar a Pinte a Pitre, Guadalupa. alle 14:20 ora italiana di oggi, migliorando il record di circa dieci ore, corrispondenti a circa 95 miglia secondo le medie comparate.

In attesa del tempo ufficiale e della ratifica del nuovo record da parte del World Sailing Speed Records Council, l’impresa dei due Malingri è certamente di gran valore tecnico.