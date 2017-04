Milano– La 151 Miglia Trofeo Cetilar si presenta anche a Milano. Nella suggestiva location del Flagship Store di Rigoni di Asiago, la classica dell’altura tirrenica ha presentato la sua VIII edizione, che si terrà dall’1 al 3 giugno prossimi.

Partner della regata organizzata da un Comitato formato da Yacht Club Punta Ala, Yacht

Club Repubblica Marinara di Pisa e Yacht Club Livorno – insieme al main sponsor

Cetilar®, brand della casa farmaceutica Pharmanutra, a Devitalia e SLAM – Rigoni di

Asiago, per il terzo anno al fianco della 151 Miglia, ha trasformato ieri sera il suo store in un esclusivo angolo di mare perfettamente inserito nella metropoli milanese. Un punto di riferimento per tutti gli appassionati di mare e di vela, che si sono così ritrovati dalle ore 20 e per buona parte della serata, a parlare di barche e soprattutto di 151 Miglia-Trofeo Cetilar.

Un evento che in soli sette anni ha battuto qualsiasi record di partecipazione, con un totale di 208 scafi iscritti lʼanno scorso e una flotta che ad oggi, quando manca più di un mese alla partenza prevista da Livorno per il pomeriggio di giovedì 1 giugno, può già contare su una flotta di ben 132 imbarcazioni iscritte, divise nei due raggruppamenti ORC International e IRC. Un numero davvero eccezionale, che conferma il valore della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, premiando, contestualmente, gli sforzi di un Comitato Organizzatore che non conosce pause e che lavora costantemente per garantire il meglio a tutti i partecipanti.

“Ho vissuto personalmente l’emozione del velista”, racconta Andrea Rigoni,

Amministratore Delegato dell’azienda di Asiago, sottolineando il profondo legame che

ormai lo lega alla 151 Miglia. “E questa esperienza mi ha fatto entrare in questo mondo

con grande entusiasmo. Noi della Rigoni di Asiago siamo sempre stati vicini allo sport,

soprattutto a quelli in cui la natura mette alla prova non solo l’abilità degli atleti ma anche il loro profondo rispetto per l’ambiente. Andar per mare è un’avventura meravigliosa che, se mi permettete, vorrei paragonare a quella che noi viviamo in azienda ogni giorno proprio assecondando i ritmi della natura e rendendola viva attraversi i nostri prodotti. A tutti gli ospiti che stasera sono qui, in questo spazio che rispecchia la nostra filosofia, voglio non solo dare il benvenuto, ma anche rivolgere il mio grazie per portare avanti con successo lo sport della vela, rendendolo sempre più accessibile a chi fino ad ora lo ha solo sognato”.

La serata, che è andata avanti sulle note della musica del DJ Maurizio Di Maggio di Radio Montecarlo, partner della regata, è stata introdotta dalle parole di Roberto Lacorte e Alessandro Masini, rispettivamente Presidente dello YC Repubblica Marinara di Pisa e

dello YC Punta Ala, che hanno illustrato tutte le novità della 151 Miglia 2017, invitando gli appassionati ad affrettarsi con le iscrizioni – è possibile un tetto massimo di iscritti per garantire sicurezza e piena assistenza a tutti i partecipanti – e a non perdersi gli

aggiornamenti in tempo reale che quotidianamente vengono pubblicati sul sito e i profili

social della regata.

Alla serata, che si è conclusa con una raccolta fondi da destinare in beneficenza e

unʼestrazione di una serie di premi messi in palio dagli sponsor, erano presenti, oltre ai

tanti amici della 151 Miglia-Trofeo Cetillar e a numerosi esponenti della stampa e della

vela meneghina, anche i rappresentanti degli sponsor, a partire da Federico Repetto, Chief Inspiration Officer di Slam, che in merito alla 151 Miglia ha dichiarato: “Una rotta

stimolante, imprevedibile, dove le scelte strategiche sono fondamentali per vincere. Un

team di appassionati che, con dedizione, entusiasmo e impegno, ha fatto crescere in

maniera esaltante lʼevento. Non per niente Slam dalla prima edizione supporta e condivide la 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura che è cresciuta fino a contare 200 barche in uno scenario mozzafiato che parte da Livorno e fa rotta verso la Giraglia, per arrivare a Punta Ala. Orgogliosamente, come la prima volta. Ci vediamo dall’1 al 3 di giugno”.

Tappa fondamentale del Campionato Italiano Offshore e del circuito del Mediterranean

Maxi Offshore Challenge organizzato dallʼIMA, lʼAssociazione Internazionale dei Maxi

Yachts, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar, che si corre sotto lʼegida della Federazione Italiana

Vela, dellʼUnione Vela dʼAltura Italiana e di World Sailing, come già anticipato partirà da

Livorno lʼ1 giugno per concludersi a Punta Ala dopo una suggestiva navigazione tra le

isole dellʼArcipelago toscano. Due le location dove le barche saranno ormeggiate prima

della partenza – Livorno e il Porto di Pisa – mentre il marina di Punta Ala accoglierà scafi

ed equipaggi a fine regata e ospiterà, nella serata di sabato 3 giugno, la rinomata festa in riva al mare aperta a tutti i partecipanti.

www.151miglia.it