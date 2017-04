Trieste– La Barcolana anticipa quest’anno l’apertura delle iscrizioni on line alla Coppa d’Autunno e porta alcuni fortunati armatori alle Bermuda per seguire l’America’s Cup. Barcolana e Land Rover approfittano infatti della partecipazione di LAND ROVER BAR alla Louis Vuitton Cup con un fantastico premio ad estrazione, dedicato agli armatori che parteciperanno alla Barcolana 2017 e si iscriveranno online dal 22 aprile al 15 maggio.

Quest’anno infatti la Barcolana ha anticipato l’apertura delle iscrizioni online: tutti gli armatori che si iscriveranno alla regata sul sito www.barcolana.it tra il 22 aprile e il 15 maggio 2017 parteciperanno all’estrazione di un fantastico viaggio all-inclusive a 5 stelle alle Bermuda durante la Coppa America: cinque giorni da vivere con il Team Ben Ainslie Racing, scoprire le Bermuda con Land Rover BAR e seguire dal vivo, su un motoscafo, le prime due regate della Coppa America.

Partecipare al concorso, che è riservato ai soli armatori che si iscriveranno alla Barcolana 2017 tra il 22 aprile e il 15 maggio, è facilissimo. Vai sul sito www.barcolana.it e iscriviti alla regata! Parteciperai automaticamente al concorso.

“Siamo felici di avviare questa iniziativa – ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz – è un modo per valorizzare uno dei nostri partner, ma soprattutto è il modo per dare la possibilità a un armatore iscritto alla Barcolana di realizzare un grande sogno, ovvero quello di vivere da vicino la Coppa America, di essere sul campo di regata delle prime prove dell’America’s Cup e visitare la sede di Land Rover BAR. E’ stato bellissimo avere con noi in Barcolana Sir Ben Ainslie, e direi che questo è il modo migliore per ricambiare la visita!”.

L’iniziativa durerà poco meno di un mese, a seguire le iscrizioni alla Barcolana online proseguiranno con altri premi e iniziative volte a valorizzare gli armatori che fanno grande la regata triestina. Il Consiglio direttivo della SVBG ha deciso di mantenere inalterate le tariffe per l’iscrizione, che variano, come sempre a seconda della lunghezza fuori tutto dell’imbarcazione. I dettagli per l’iscrizione sono reperibili nel bando di regata che è online.

*Il concorso è riservato agli armatori che completano la prescrizione online alla Barcolana tra il 22 aprile e il 15 maggio 2017: dovranno aver compilato la scheda di iscrizione, pagato l’inscrizione con carta di credito o bonifico bancario, ricevuto la mail di conferma dell’iscrizione.