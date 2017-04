Bari– Prima prova oggi al CV Bari per la I Selezione Nazionale Optimist, che impegnerà fino a mercoledì 25 aprile i 157 ammessi dalle selezioni Interzonali. Dopo le due selezione (la seconda sarà a Marina di Ravenna) i primi cinque si qualificheranno per il Mondiale in Thailandia, i successivi sette per l’Europeo in Bulgaria.

La partenza della prima ed unica prova disputata è stata data puntualmente alle 13 con iniziali 10 nodi, che purtroppo sono via via diminuiti, non permettendo di fare ulteriori regate alla flotta divisa in due batterie. Il Comitato di regata presieduto da Guido Ricetto ha atteso fino alle 16:30 prima di arrendersi e mandare tutti a terra.

Primi a tagliare il traguardo nelle rispettive batterie blu e gialla Davide Nuccorini (CV Roma) e Marco Gradoni (Tognazzi Village), secondi Matteo De Noe e Michele Trobia; terzo Claudio De Fontes. Domani partenza prevista alle ore 12 sperando si possa proseguire il programma con il numero massimo di prove possibile, che è di 3 al giorno.

Domani atteso il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e il presidente della IX Zona FIV (Abruzzo e Molise) e della Consulta FIV Domenico Guidotti, che si fermeranno fino alle premiazioni di mercoledì 25 aprile. Tra i padroni di casa il Presidente dell’VIII Zona FIV (Puglia) Alberto La Tegola, il Presidente del Circolo Vela Bari Simonetta Lorusso e l’Assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli.