Cagliari– Ben 112 equipaggi hanno preso parte alla seconda Regata Nazionale 420 organizzata dallo Yacht Club Cagliari. Otto prove disputate con venti medio-forti. Vittoria per Rio-Barison (FV Malcesine, 1-1-8-8-7-6-4-14), che hanno preceduto Carlotta e Camilla Scodnik (YC Italiano), prime femminili e prime Under 17. Terzo posto per Sposato-Centrone (CV Crotone), secondi under 17.