Hyeres, Francia– La ventosa Hyeres è pronta a ospitare la tappa di World Cup delle classi olimpiche. A partire da domani e fino al 30 aprile 406 equipaggi da 52 Nazioni, per un totale di 541 velisti, affronteranno il Mistral locale in regate tradizionalmente assai dure.

La vela italiana si presenta in Provenza con Spadoni e Baldassari nei Finn (34 timonieri), Marrai, Coccoluto, Benini e Gallo nei Laser (60 iscritti), la Clapcich, Floridia, Zennaro, Frazza, Albano, Balbi e Frascari nei Laser Radial donne (55 timoniere). Nei doppi abbiano: in 470 uomini Ferrari-Calabrò e Capurro Puppo (35 barche), nei 470 donne Berta-Carraro e Marchesini-Fedel (23 barche), nei 49er Crivelli Visconti-Togni (27 barche), negli FX (20 barche) Raggio-Bergamaschi e Bergamo-Germani.

Nei Nacra 17 (30 cat) Tita-Banti, Ugolini-Giubilei e Ratti-Porro. Nei windsurf maschili (45 iscritti) regatano Camboni, Benedetti e Ciabatti, in quelli femminili (38) la Maggetti e la Fanciulli.

In regata anche i 2.4 (12) con Squizzato per l’Italia e i Formula kite con 20 iscritti.

A quanto risulta a Fare Vela ancora non è stato definito nei dettagli l’accordo con l’olimpionico sloveno Vasilij Zbogar, che contrariamente a quanto annunciato dal presidente Francesco Ettorre un mese fa al CICO di Ostia, dovrebbe essere a Hyeres ancora a titolo personale e non come tecnico/consulente FIV.

La squadra azzurra a Hyeres sarà seguita dal Direttore Tecnico della Squadra Nazionale Michele Marchesini e formato dai Tecnici federali Egon Vigna, Alp Alpagut, Riccardo Belli dell’Isca, Adriano Stella, Gigi Picciau, Luis Rocha, Gabriele Bruni, Luca De Pedrini e Gianfranco Sibello, nonché dal Giudice Internazionale Luigi Bertini (Rule Advisor).

Per seguire i risultati: http://www.sailing.org/worldcup/results/index.php