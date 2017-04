Porto Santo Stefano- Vittoria nella Coastal Race Este 24, colelgata alla Lunga Bolina del CC Aniene, dell’ousider Stefano Fusco su Sport Images. Record anche per la VI edizione della Coastal Race che è stata la più completa delle precedenti, perché si è riuscito a terminare il programma che prevedeva nell’ultimo giorno il periplo dell’Argentario. Alla fine della seconda giornata erano tre gli equipaggi a pari punti che si contendevano l’ambito titolo di “navigatore Este24” sulle quasi 80 miglia percorse nella tre giorni. L’epilogo si è avuto negli ultimi 20 secondi con l’arrivo davanti allo Yacht Club di Santo Stefano in volata con 4 barche, dove Stefano Fusco su Sport Images, tagliando secondo dietro a Marco Brinati e a Luca Tubaro, si aggiudica la costiera più originale d’Europa su monotipi.

Un piacevole sole con un bel vento che ha soffiato su tutti i quadranti: nel primo giorno un Maestrale che ha impegnato la flotta per sette ore con una lunghissima Bolina mure a sinistra; nel secondo giorno un vento di Scirocco sostenuto su tutto il quadrilatero formato dall’isola di Giannutri e la Formica di Burano fino a Porto Ercole; il terzo giorno, infine un vento di sud-ovest che girava intorno all’ Argentario, con i buoni sotto costa fino all’arrivo a Porto Santo Stefano. Successo anche per l’iniziativa della Divisione Vela – Marevivo per “Occhio alla Pinna”, dove si sono avvistati una tartaruga a largo di Montalto di Castro ed un delfino nei pressi di Santo Stefano. Anche la barca Comitato che accompagnava la flotta lungo le coste, ha avvistato un gruppo di 5 enormi delfini adulti ,grigi scuri, nei pressi di Tarquinia.

“È stata una bella regata e siamo felicissimi di aver vinto – sono le parole di Stefano Fusco, armatore e timoniere di Sport Images – ha premiato il lavoro di gruppo; penso che il successo in una serie di regate, tutte su lungo percorso, sia necessariamente frutto della sinergia e dell’unione dell’esperienza e della competenza di tutto l’equipaggio. Complessivamente la barca era veloce e non abbiamo mai allentato la tensione nemmeno per un istante. Oggi, regatando su un percorso inusuale, sotto le scogliere di Monte Argentario, siamo stati costantemente e letteralmente a caccia del vento e di ogni raffica utile, osservando gli avversari e tutto quello che succedeva intorno. Quando poi, quasi alla fine della regata ho capito che potevamo vincere, ho visto un delfino saltare in direzione del traguardo. Era destino… ”

“Edizione entusiasmante per la flotta dei 15 equipaggi in tour per l’Argentario, che hanno dimostrato una grande tenacia fino all’ ultimo bordo per aggiudicarsi questa Coastal Race, valida come prima prova del Circuito Nazionale Este24. – sono le parole del Presidente della Classe E24 e delegato dell’Altura del Circolo organizzatore, Alessandro M. Rinaldi – sono anche molto soddisfatto che l’Aniene ha per primo applicato la convenzione di rispetto e tutela del mare della Divisione Vela di Marevivo, sensibilizzando gli equipaggi in gara in questa edizione, istituendo il premio Occhio alla Pinna. Infatti i cetacei ci hanno voluto salutare ben due volte insieme ad un tartaruga gigante avvistata nei pressi di Montalto di Castro. Uno speciale ringraziamento al Comitato di regata che ha assicurato la massima sicurezza per tutto il percorso e all’ospitalità presso le banchine di Porto Ercole del CNVA e allo YCSStefano per l’assistenza all’arrivo.”

CALENDARIO CIRCUITO NAZIONALE ESTE 24 – 2017

1ª Tappa : 22/24 aprile – Coastal Race Argentario- Porto Ercole – Monte Argentario ( CCA /CNGM / CNVA / YCSS )

2ª Tappa : 13/14 maggio – Coppa D’Este – Porto Santo Stefano ( YCSS )

3ª Tappa : 9/11 giugno – Campionato Nazionale E24 – Talamone

4ª Tappa : 1/2 luglio – Coppa Marconi – Santa Marinella ( CNGM )

5ª Tappa : 23/24 settembre – Coastal Race Maddalena – Porto Rotondo (YCPR)

6ª Tappa : 14/15 ottobre – Coppa Vasari – Santa Marinella (CNGM)

www.este24.it