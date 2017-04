Cagliari– Molti gli appassionati che hanno salutato Andrea Mura alla partenza da Cagliari per il trasferimento a Plymout, dove Vento di Sardegna gareggerà nella prossima edizione della durissima OSTAR.

Sabato 22 aprile Andrea Mura ha lasciato la darsena del porto di Cagliari. Tantissimi anche gli appassionati che hanno seguito Vento di Sardegna anche in mare. I saluti ufficiali delle istituzioni e dei partner del progetto OSTAR sono stati emozionanti, così come la presenza della Brigata Sassari.

Vento di Sardegna sta dirigendo adesso verso Gibilterra, via Cartagena, prima di procedere verso Plymouth per la preparazione finale alla Ostar.