Hyeres, Francia- Seconda giornata alla World Cup di Hyeres, ancora con vento medio-leggero prima dell’arrivo del duro Mistral previsto per domani e la fase finale della regata. I migliori degli equipaggi italiani sono Francesco Marrai (oggi secondo in race 3) terzo nei Laser (14-4-2), Silvia Zennaro quinta nei Radial, Mattia Camboni (10-1-3-8) terzo negli RS:X uomini, Berta-Carraro (6-6 oggi) quarte nei 470 donne e Veronica Fanciulli, quarta negli RS:X donne (5-3-19-9). Nei 2.4 Antonio Squizzato è quarto (6-5 oggi).

Tra i primi dieci anche Ferrari-Calabrò, ottavi nei 470 uomini (17-9-8-10), Tita-Banti (10-13-9 oggi) ottavi nei Nacra 17, Carlo Ciabatti sesto negli RS:X uomini.

Nei Finn conduce l’inglese Ben Cornish (1-6-5-4). Filippo Baldassari è 19esimo (oggi 23-25), Alessio Spadoni è 26esimo (24-26).

Nei Laser guida la classifica il cipriota Pavlos Kontides, storico argento a Weymouth 2012, davanti al britannico Nick Thompson e a un convincente Marrai. Seguono: 18.Gallo; 25.Coccoluto; 39.Benini.

Nei Radial in testa la finlandese Tenkanen. Silvia Zennaro regata bene nella terza prova che vince e fa 21 nella quarta attestandosi a un ottimo quinto posto nella generale. Seguono: 13.Floridia; 26.Clapcich; 30.Albano; 35.Frascari; 40.Balbi; 47.Frazza

Nei 470 uomini in testa i greci Mantis-Kagialis (oggi 1-3). Ferrari e Calabrò ottengono un 8-10 che li fa entrare nei top ten all’ottavo posto. 18.Capurro-Puppo. Tra le donne in testa le olandesi Zegers-van Veen mentre Berta-Carraro (1-6-6-6) confermano a Hyeres i notevcoli progressi degli ultimi mesi e sono in quarta piazza.

Nei 49er comandano oggi gli inglesi Fletcher Scott-Bithel. Crivelli Visconti-Togni sono risaluti all’11esimo posto (17-4-9 oggi). Negli FX in testa le campionesse olimpiche Grael-Kunze (3-2-3 oggi) con Raggio-Bergamaschi scese al 15esimo posto dopo il 18-16-11 odierno. 18.Bergamo-Germani.

Nei Nacra 17 in testa ancora i francesi Vaireaux-Audinet. Tita-Banti sono ottavi, seguono: 16.Ratti-Porro; 18.Ugolini-Giubilei.

Negli RS:X uomini in testa lo svizzero Sanz Lans davanti all’isrealiano Zubari e a Mattia Camboni. Bene anche Ciabatti, sesto (11-3-6-14). Segue: 33.Benedetti. Tra le donne conduce l’israeliana Geller. La Fanciulli è ottima quarta. 30.Maggetti.

Da domani con l’arrivo del Mistral le regate si annunciano durissime e spettacolari. Come da tradizione a Hyeres, gli organizzatori non avranno “pietà” dei regatanti.