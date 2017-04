Viareggio– Viareggio è ormai pronta a ospitare il Versilia Yachting Rendez-vous (www.versiliayachtingrendezvous.it), in programma dall’ 11 al 14 maggio nelle darsene della città toscana. Sono una sessantina i brand internazionali che hanno confermato la loro presenza all’evento con cui Nautica Italiana si propone di fissare un appuntamento irrinunciabile per il mondo dei superyacht, di cui appunto la Versilia è leader mondiale come produttrice: produttori di componenti e accessori, di tender innovativi, sviluppatori di tecnologie, motori, cantieri di refit, marina turistici, servizi di qualità nautici e turistici, selezionati per completare il percorso espositivo allestito in 110 mila metri quadrati, nell’originale cornice del distretto nautico toscano, viva e operativa fabbrica a cielo aperto.

La sezione “Tender&Toys” ospiterà produttori di tender tecnolgici e altre soluzioni “leisure” per i grandi yacht. Tra questi Airmarine Technology, una delle più innovative aziende internazionali del settore e della logistica e le Wooden Boats progettate dallo studio di Ingegneria Navale Arnaboldi; Castoldi e Nautica Lupi completano l’esposizione.

Come lungo un itinerario ideale che lambisce le coste della nostra penisola, nel “Superyacht Marina” si presenteranno i porti turistici e i Marina Resort, che offrono strutture e servizi di qualità dedicati anche alle unità di grandi dimensioni: Marina Cala de’ Medici, Baia Scarlino, Porto Lotti, Porto Mirabello, Marina di Portofino, Marina Molo Vecchio, Marina Porto Antico, Marina Genova Aeroporto, Marina di Varazze, Marina di Loano, Porto Sole, Marina di Imperia, Marina di Sant’Andrea. A completamento i servizi di agenzia marittima con De Felice, PestoGroup, e quelli di classificazione e certificazione con la presenza di RINA spa. Amico&co e Amico Loano, Cantieri Navali Genovesi, rappresentano il refit&repair, significativo comparto dell’indotto creato dai superyacht.

“Superyacht Equipment and Component” riunirà in modo innovativo e inedito una selezione di produttori di accessori e componenti dedicati ai super yacht.

Tra i marchi presenti anche Isotta Fraschini, Volvo Penta, CGT, MAN e Kohler, rispettivamente aziende leader nella progettazione, costruzione e vendita di generatori di energia e di motori; TEAM Italia, azienda specializzata nella realizzazione e personalizzazione di plance integrate; Palagi Marine Lights, progettisti leader per l’illuminazione di bordo; Videoworks, azienda italiana leader nella progettazione, realizzazione e installazione di sistemi di home automation, domotica ed entertainment; marchi top come Besenzoni e Opacmare, entrambi aziende leader mondiali per la produzione di passerelle e sistemi di sollevamento per grandi imbarcazioni; Furuno, top brand tra i produttori di dispositivi GPS specializzati per la navigazione in mare. Boutensen Design, Bertazzoni, ArredoTek, leader nell’arredo dei grandi yacht.

Veco, Termomeccanica Eolo, Vulkan, Idromar, Hitherm, Tecnicomar per l’impiantistica; Mase Generators,Guidi, Tecnosail, Asea nautica, HPS, Italwinch, Gallinea, Eliche Radice, Maltese, Opem Sistemi per la componentistica e l’equipment; Quick, CMC Marine con innovativi stabilizzatori; Boero Colori, Akzo Nobel, Rodoero Marine coating, per vernici e rivestimenti. Saranno presenti anche AGF marine, Naval motor Botti, Rama Marine,Acqua dell’Elba, Markagain.

Anche laboratori e show room nautici della celeberrima via Coppino, arteria pulsante del distretto nautico italiano e fabbrica a cielo aperto, saranno parte viva del Versilia Yachting Rendez-vous, dove progettualità, tecnologia e alta qualità artigianale si coniugano in un territorio riconosciuto nel mondo per la bellezza, l’arte, l’accoglienza e l’italian lifestyle.

L’evento, ideato e fortemente voluto da Nautica Italiana, è organizzato da Fiera Milano in collaborazione con il Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, con il supporto del Comune di Viareggio e della Regione Toscana, enti che considerano l’evento espositivo cruciale per il territorio e in grado di valorizzare il meglio della produzione cantieristica di eccellenza.

Parte integrante del Versilia Yachting Rendez-vous saranno gli eventi, programmati sia all’interno che all’esterno della manifestazione, con l’obiettivo di contaminare il territorio. Ognuna delle quattro giornate svilupperà un tema dominante: il design (giovedì 11 maggio), l’eccellenza gastronomica (venerdì 12 maggio), l’arte (sabato 13 maggio) e la moda (domenica 14 maggio). Nella costruzione del programma degli eventi è coinvolta Fondazione Altagamma, che rappresenta l’alta industria culturale e creativa del Paese e a cui Nautica Italiana è affiliata.

La prima edizione del Versilia Yachting Rendez-vous si svolgerà nella darsena di Viareggio dall’11 al 14 maggio e sarà visitabile dal giovedì al sabato dalle ore 11 alle ore 21,30 e domenica dalle ore 11 alle ore 18.