Hyeres, Francia– Dopo le Medal Race della Hyeres World Cup di sabato (Camboni conclude quinto negli RS:X), grande attesa per le Medal Race di domenica 30 aprile, in cui Francesco Marrai si gioca la vittoria nei Laser.

Guarda qui la diretta streaming, a partire dalle ore 12, secondo questo programma:

12:10 – Laser

12:55 – Laser Radial

13:40 – Finn

14:25 – 470 M

15:10 – 470 F

Dopo le Medal Race disputate oggi, con vento sui 13-16 nodi, Mattia Camboni chiude quinto nella Tavola RS:X dopo aver concluso ottavo la Medal, Crivelli Visconti-Togni sesti nel 49er (per loro miglior risultato di sempre) dopo il nono della Medal, Tita-Banti buoni ottavi nel Nacra 17 dopo il quarto posto in medal, mentre Antonio Squizzato è secondo nel Singolo Paralimpico 2.4.

La notizia del giorno è però la conferma di Francesco Marrai nei Laser, che nelle ultime due prove ottiene un 2-9 che consolida la sua posizione di leader della classifica, con 6 punti di vantaggio sul cipriota Pavlos Kontides e 13 sull’aussie Wearn, oltre i 20 punti il quarto, il che significa che il timoniere livornese è già matematicamente sicuro del podio. Per vincere Marrai dovrà arrivare a non più di due barche di distanza dal cipriota. Una Medal tutta da seguire, quindi, che si annuncia appassionante. Per Marrai, comunque vada, una conferma ad altissimo livello dopo la vittoria al Trofeo Sofia di Palma.

Berta-Carraro (470 F, oggi 6-16) partiranno da settime nella Medal race del doppio femminile, mentre Silvia Zennaro (Laser Radial, oggi 17-6) parte da terza e dovrà difendere il suo primo podio in World Cup dall’assalto della britannica Young e della francese De Karangat, che la seguono a un punto. Chi delle tre arriverà davanti nella Medal dovrebbe quindi conquistare il bronzo in Provenza. Le prime due, la belga van Acker e la finlandese Tenkanen sono imprendibili. Per la timoniera chioggiotta si tratta già del suo miglior risultato in carriera. Nei Radial le altre italiane concludono: 18.Clapcich; 26.Floridia; 34.Balbi; 36.Frascari; 38.Albano; 49.Frazza.

Nei Finn guida il turco Kaynar (anche oggi 2-1 dopo la doppietta di ieri). Filippo Baldassari conclude 20esimo (20-24 oggi) e Alessio Spadoni 23esimo (23-11 oggi).

Nei 470 uomini vittoria già matematica per gli australiani Belcher-Ryan. Ferrari-Trani (15-15) oggi chiudono al 14esimo posto e si qualificano per la finale della World Cup a Santander, che era l’obiettivo della trasferta di Hyeres vista l’assenza per infortunio del prodiere Giulio Calabrò, ben sostituito da Andrea Trani. Coach è, ricordiamo, Gabrio Zandonà. 18.Capurro-Puppo.

Questi i vincitori dopo le Medal di oggi: Giard (FRA) negli RS:X uomini, Echavarri-Pacheco (ESP) nei Nacra 17, Klepacka (POL) negli RS:X donne, Grael-Kunze (BRA) negli FX.