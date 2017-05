Qingdao, Cina– Alinghi si aggiudica l’Act 2 delle Exctreme Sailing Series a Qingdao. Dopo i successi del 2014 e del 2016, si può dire che le condizioni variabili della baia di Fushan a Qingdao in Cina non avevano più segreti per l’equipaggio di Alinghi. Preso il comando il primo giorno dell’Act 2, Alinghi non lo ha mai lasciato andare. Nello stesso tempo, Alinghi ha colto l’occasione per conquistare il primo posto della classifica generale, visto che SAP Extreme Sailing Team (vincitore dell’Act 1) è arrivato quarto a Qingdao.

Il team di Bertarelli ha preceduto Land Rover BAR Academy e Oman Air. Quarto SAP Extreme Sailing Team e quinto Red Bull Sailing Team.