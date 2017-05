Caldaro– La seconda tappa della Coppa Italia Finn 2017 si è disputata nel fine settimana in occasione della classica Sudtirol Finn Cup, organizzata dall’Associazione Velica Lago di Caldaro. 50 i timonieri presenti, di cui 44 italiani ed alcuni austriaci e tedeschi.

Dopo le piogge dei giorni precedenti, la giornata di sabato è stata ricca di sole ma il vento non è riuscito a entrare, costringendo organizzatori e regatanti ad una lunga attesa, conclusa con la tradizionale e elegante cena offerta dallo sponsor Dr. Schaer.

Anche la domenica il vento si è fatto attendere, ma finalmente alle 15.30 la brezza da Sud è entrata decisa, consentendo di disputare due prove con vento da 8 a 11 nodi.

Le prove sono state dominate entrambe dal locale Peter Stuffer (AV Lago Caldaro, 1-1) che ha fatto sfoggio della sua grande dimestichezza con le condizioni rafficate del lago. In seconda posizione si è piazzato il romano Marco Buglielli (C.V. Roma, 2-4) che precede l’austriaco Gerhard Weinreich (Neufeldersee, 3-5). Al quarto posto l’inossidabile veterano tedesco Walter Mai (6-9). Seguono a completare i primi dieci Paolo Visonà, Klaus Heufler, Tommaso Ronconi, Matteo Savio, Marko Kolic e Pierluigi Pinzan.

I premi di categoria sono stati assegnati a Peter Stuffer per i Master, Marco Buglielli per i Grand Master, Pierluigi Pinzan tra i Grand Grand Master, Heini Unterhauser come Legend e Walter Mai Super Legend.

Nella classifica a squadre del Trofeo Dr. Schaer si è imposta la squadra locale composta da Peter Stuffer, Martin Atzwanger e dal giovane junior Leopold Starke.

Le prossime prove della Coppa Italia Finn si disputeranno tra solo due settimane, il 13 e 14 maggio a Grado.

La Coppa Italia Finn è supportata da un pool di sponsor composto da: HitechSailing.com, 3FL Saildesign, Quantum Sail Design, Negrinautica, Bertacca Sail Equipment, Residence Ca’ del Lago, Behind the Cloud, Demetz Gmbh, WB Sails e Garnell.

Il calendario della Coppa Italia Finn 2017 è il seguente:

13-14 maggio Grado – Società Canottieri Ausonia

2-3-4 giugno Castiglione della Pescaia – Club Velico Castiglione della Pescaia

8-9 luglio Dervio – Lega Navale Italiana Milano

2-3 settembre Ancona – Lega Navale Italiana Ancona

29-30 sett-1 ott Malcesine – Fraglia Vela Malcesine