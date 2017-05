Porto San Rocco– Continua il conto alla rovescia verso l’evento più atteso dai protagonisti della vela d’altura internazionale ad handicap, il Mondiale ORC che si svolgerà sul campo di regata di Muggia (Trieste) dal 30 giugno all’ 8 luglio.

Il Comitato Organizzatore, a fronte delle numerose richieste di iscrizione, ha dovuto adottare criteri oggettivi di selezione per rispettare il limite dei 50 partenti per ogni classe prevista dall’ORC International per questa tipologia di evento. Dopo il precedente annuncio dei primi 20 nominativi accolti per le classi B e C sono stati comunicati gli ulteriori dieci team italiani che completano la flotta delle 30 imbarcazioni tricolori accettate fino a questo momento per queste classi.

A questo link gli iscritti: http://www.orcworlds2017.com/entries/all

Entro il 26 maggio, in funzione degli eventuali posti lasciati vacanti dai team stranieri (a cui è riservata la priorità nella partecipazione), gli equipaggi italiani attualmente in lista d’attesa potranno avere accesso alla entry list dell’ORC Worlds Trieste 2017. Le attuali presenze straniere confermate sono quelle di Austria, Croazia, Slovenia, Gran Bretagna, Germania, Russia, Finlandia, Grecia, Ucraina, Turchia, Olanda, Spagna, Danimarca, Estonia, Repubblica Ceca e Norvegia.

“Il percorso di avvicinamento al Mondiale ORC – commenta il Presidente dello Yacht Club Porto San Rocco Roberto Sponza – procede come da programma e cominciamo a veder crescere attorno a questo evento grande entusiasmo e attesa da parte di tutta la comunità velica, come dimostrano le numerose richieste di partecipazione nonché gli accrediti stampa richiesti da diversi media internazionali per essere presenti alla regata. Per questo stiamo valutando l’opportunità di incrementare di un ulteriore 10% il numero dei partecipanti. Lo Yacht Club Porto San Rocco, grazie anche alla preziosa collaborazione con i sodalizi amici della Triestina della Vela, Yacht Club Adriaco, Circolo della Vela Muggia, Società Velica di Barcola e Grignano, TPK Circolo Nautico Triestino Sirena ed ora Yacht Club Portoroz (Slovenia), si sta preparando al meglio per il primo colpo di cannone di quello che è uno degli eventi più rilevanti a livello mondiale del nostro sport e una tra le regate più importanti della storia del Golfo di Trieste”.