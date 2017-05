Capri– Dopo una prima esperienza nel 2010, la Mylius Cup torna nelle acque di Capri nell’ambito della prestigiosa Rolex Capri Sailing Week 2017.

L’Isola Azzurra e l’impeccabile organizzazione degli eventi Rolex, sia a mare sia a terra, sono perfettamente in linea con i valori di Mylius, per cui la scelta del cantiere di Podenzano è parso naturale.

Tra le barche iscritte ci sono il 76’ “EGI4”, il nuovo 65’ “Oscar3” (al suo debutto in regata), il 60’ “Fra Diavolo” (vincitore anche della Rolex Capri Sailing Week 2016) ed il 50’ “Ars Una” (Campione Italiano Assoluto 2016 Vela d’Altura).

Fare Vela sarà a bordo di Oscar 3 nella giornata dell’11 maggio, in compagnia dell’armatore e dei top manager North Sails, per un reportage dal vivo, in regata, sul Mylius 65.

In aggiunta al ricco programma di eventi della regata, armatori, equipaggi ed amici della Mylius saranno inoltre ospiti il giovedì sera, 11 maggio, di un esclusivo evento presso l’Hotel “La Palma”, in cui saranno presentati i nuovi progetti e iniziative del cantiere.

La Rolex Capri Sailing Week, settimana densa di eventi sportivi e sociali, è organizzata da quattro tra i più importanti circoli velici italiani (lo Yacht Club Italiano, il Circolo del Remo e della Vela Italia, lo Yacht Club Capri ed il Circolo Canottieri Aniene) con il prestigioso patrocinio della Rolex.

La Rolex Capri Sailing Week 2017 inizia il 5 maggio con la 63a edizione della Regata dei Tre Golfi che come da tradizione parte da Napoli a mezzanotte, preceduta da una cena sulle terrazze del C.R.V. Italia. L’arrivo è a Capri, dopo circa 150 miglia di regata nei Golfi di Napoli, Salerno e Gaeta, dove i concorrenti saranno ospitati in attesa degli altri tre eventi in programma a Capri da giovedì 11 a sabato 13 maggio: la Mylius Cup, il Campionato Nazionale del Tirreno e le regate dei Farr 40.

La premiazione finale della Rolex Capri Sailing Week 2017 avrà luogo sabato 13 maggio alle 19.00, nella magnifica Piazzetta di Capri.

Mylius Yachts: Sin dalla Fondazione nel 2003, Mylius progetta e realizza barche a vela da crociera veloce, costruite ed armate in carbonio in modalità semi-custom, capaci di combinare comfort, prestazioni, qualità e stile. Dal 2011 la Mylius S.r.l. è partecipata al 51% dal Gruppo Twin Pack, leader nell’ industria del packaging, ed ha sede a Podenzano (PC).