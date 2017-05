Marina di Scarlino– La Melges World League, con le flotte Melges 32 e Melges 20, arriva in Toscana per un doppio fine settimana al Club Nautico Scarlino. I primi a scendere in acqua da venerdì 5 a domenica 7 maggio saranno i Melges 32, per il secondo appuntamento stagionale Melges World League dopo l’opening dello scorso aprile a Porto Venere. Nel prossimo weekend sarà invece la volta della classe Melges 20, per la quinta sfida 2017 a livello internazionale.

Confermati al via 16 equipaggi Melges 32, in rappresentanza di 6 Nazioni (Germania, Russia, Principato di Monaco, Danimarca, Turchia, Italia) tra cui gli esordienti assoluti della Classe SJAMBOK del tedesco Jens Kuhne e il danese PELLE P dell’armatore Jan Berndt Madsen (iscritto nella divisione corinthian).

Occhi puntati ovviamente sulla sfida di vertice che vede l’italiano Giogi di Matteo Balestrero (affiancato alla tattica da Giovanni Cassinari), chiamato a difendere immediatamente la leadership della classifica generale Melges World League, dopo il successo ottenuto nelle acque di casa di Porto Venere.

A contendere il successo di tappa, nonché la vetta della ranking Melges World League, i “soliti noti” che rispondono ai grandi nomi del Campione Europeo in carica MASCALZONE LATINO di Vincenzo Onorato (Cameron Appleton alla tattica), VITAMINA AMERIKANA di Andrea Lacorte (con Gabriele Benussi) sul secondo gradino del podio nella tappa di esordio, G-SPOT di Giangiacomo Serena di Lapigio (Branko Brcin alla tattica) che vuole tornare da subito a dimostrare di essere il più veloce della flotta, il veterano TORPYONE (di Edoardo Lupi e Massimo Pessina coadiuvati dal tattico Lorenzo Bressani) chiamato ad un immediato riscatto dopo aver mancato il podio nella regata di rientro nella Classe, FRA MARTINA dei fratelli Pavesio (insieme allo spagnolo Manuel Weiler) determinati a migliorare il quarto posto della prima sfida. A questi si aggiungono tutti gli altri componenti di una flotta in cui, per ora, regna un forte equilibrio al massimo livello di prestazioni.

Il primo segnale di avviso dell’evento numero 2 della Melges World League è programmato alle ore 13.30 di venerdì 5 maggio.

CLASSIFICA GENERALE MELGES 32 WORLD LEAGUE (top 5) dopo 1 evento:

ITA 172 GIOGI – Matteo Balestrero: pt. 20

ITA 201 VITAMINA AMERIKANA – Andrea Lacorte: pt. 19

MON 181 G SPOT – Giangiacomo Serena di Lapigio: pt. 18

ITA 191 FRA MARTINA – Edoardo Pavesio: pt. 17

NOR 212 PIPPA – Lasse Petterson: pt. 16

OFFICIAL ENTRY LIST MELGES 32 WORLD LEAGUE – Event 2, Marina di Scarlino 5 – 7 Maggio

– ITA 186 CAIPIRINHA (corinthian) – timoniere Martin Reintjies / tattico Enrico Fonda

– TUR 159 EKER – Ahmet Eker / Andrea Racchelli

– ITA 191 FRA MARTINA – Edoardo Pavesio / Manuel Weiller Vidal

– MON 181 G-SPOT – Giangiacomo Serena di Lapigio / Branko Brcin

– ITA 172 GIOGI – Matteo Balestrero / Daniele Cassinari

– GER 215 JUNIOR HOMANIT (corinthian) – Kilian Holzapfel / Jan Jasper Wagner

– GER 229 LA PERICOLOSA – Christian Schwoerer / Jesper Radich

– ITA 2121 MASCALZONE LATINO – Vincenzo Onorato / Cameron Appleton

– DEN 205 PELLE P (corinthian) – Jan Berndt Madsen / Claus Haugaard Andersen

– GER 225 SJAMBOK – Jens Kuhne

– ITA 173 SPIRIT OF NERINA – Andrea Ferrari / Pietro Sibello

– RUS 223 TAVATUY – Konstantin Besputin / Evgeny Neugodnikov

– ITA 487 TORPYONE – Edoardo Lupi / Lorenzo Bressani

– ITA 194 VITAMINA (corinthian) Francesco Graziani / Andrea Fornaro

– ITA 201 VITAMINA AMERIKANA – Andrea La Corte / Gabriele Benussi

– GER 193 WILMA – Fritz Homann / Michele Paoletti