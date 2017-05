Punta Ala– Nazionale Snipe a Punta Ala, con 26 equipaggi iscritti. Nei tre giorni di regate previsti, il Comitato di Regata e lo YC Punta Ala sono riusciti a portare a termine cinque prove con condizioni meteo marine sempre diverse. Il primo giorno, il vento teso 16/18 nodi da Maestrale e il mare formato ha messo alla prova i 26 Snipe partecipanti, mentre il secondo giorno ha dato loro un po’ di respiro con venti sui 14/16 nodi.

Purtroppo il vento in aumento e i 30 nodi costanti da Scirocco del primo maggio hanno costretto il Comitato di Regata a far rimanere a terra i regatanti, concludendo così la manifestazione con cinque delle sette prove in programma.



La classifica generale vede trionfare l’equipaggio formato dall’americano Augie Diaz con Arianna Buzzetti del Coral Reef Yacht Club, seguiti da Pietro Fantoni e Marinella Gorgatto del Circolo della Vela Muggia. Lapo Savorani e Federico Milone del Circolo Velico Talamone chiudono in terza posizione. Seguono Poggi-Vanni e Bruni-Collotta.