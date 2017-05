San Felice Circeo– Si è conclusa domenica 7 maggio con la regata offshore Centomiglia del Medio Tirreno la Settimana Velica del Circeo, evento velico nazionale organizzato dal Circeo Yacht Vela Club con la collaborazione della Cooperativa Circeo Primo e con il supporto degli sponsor tecnici, Bodema Auto, M2O Marine, Sailing Yachts e Valeria Murphy & Nye.

È stata una Settimana Velica all’insegna di condizioni di vento leggero durante le prove sulle boe del giovedì e venerdì riservate agli Half Ton e alla classe Beneteau, mentre l’ingresso di una perturbazione da ovest ha caratterizzato la prova offshore di 50 miglia con percorso Circeo-Palmarola-Circeo impegnando gli equipaggi nella navigazione intorno alla “perla del Tirreno”, l’Isola di Palmarola e le sue numerose secche e scogli affioranti.

Si aggiudica la XXXII edizione della Centomiglia del Medio Tirreno in classe Irc e Orc

Tytire l’Hanse 370 di Franco Borsò portacolori del Circeo Yacht Vela Club che con una prova straordinaria conquista il Trofeo Mario Scarpa e il Trofeo Bodema, secondo posto in classe Irc e Orc per Frinky, altro Hanse 370 di Francesco Frinchillucci, terzo nel raggruppamento Irc e Orc Twins il Grand Soleil 39 dei fratelli Andrea e Alessio Gemini.

Nella speciale classifica riservata a equipaggi in doppio trionfa e si aggiudica per il terzo anno consecutivo il Trofeo Circeo Primo Joshua l’Italia 10.98 dell’armatore Giuseppe Gubbini in equipaggio con Piergiorgio Saviani portacolori del Terracina Vela Club.

Con la 100 Miglia del Medio Tirreno si conclude anche il IX Campionato Nazionale Half Ton Classics che dopo due giornate di prove a bastone e la prova offshore laurea Campione Nazionale 2017 Pilipili il Farr 31 di Giorgio Martini portacolori del Nettuno Yacht Club con al timone Giorgio Scarpa, secondo Prydewen lo Ziggurat 916 dell’armatore Davide Castiglia, terzo Purchipetola l’Ampex 30 di Domenico Rega.

Tra i Beneteau Jolie Brise il First 35 di Federico Ceccacci si aggiudica il primo posto nel raggruppamento Orc, mentre Vis Iovis il First 31.7 di Michele Magliozzi trionfa in classe Irc e si aggiudica la Beneteau Cup 2017.

