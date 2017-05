Carasco– Sta per arrivare la rivoluzione nelle vele da crociera. Dal primo giugno 2017 sarà infatti disponibile sul mercato la nuova tecnologia 3Di NORDAC, con cui North Sails intende innovare il mondo del cruising. Si tratta di vele in poliestere costruite tramite la tecnologia brevettata 3Di di North Sails. Fibre uniche che vengono assemblate in membrane fino a comporre la vela finita e dotata degli accessori richiesti.

Migliore resistenza e mantenimento della forma più a lungo, risolvendo quindi lo storico problema delle vele in dacron, che a una lunga durata abbinavano però una perdita relativamente rapida della forma dovuta al lungo uso. Il tutto mantenendo i vantaggi di prezzo tipici del Dacron. Si tratta proprio di fondere la tecnologia 3Di, lanciata da North Sails nel 2010, con il Dacron, fibra che fu brevettata nel 1955.

Il classico poliestere intrecciato (Dacron) ha negli anni consentito di costruire vele a basso costo e strutturalmente durature per la crociera. Stabile e resistente agli agenti atmosferici, il Dacron ha però il difetto di perdere la forma molto prima che venga compromessa la sua integrità strutturale, il che porta a un peggioramento delle performance in crociera.

Le vele 3Di NORDAC offrono elevata stabilità unita alla leggerezza e alla facilità di regolazione, il tutto non sacrificando la durata e mantenendo il fascino delle vele bianche. Le vele 3Di NORDAC sono resistenti ai raggi UV e all’abrasione.

il 3Di NORDAC viene proposto dai loft North Sails globali o regionali con un anno gratuito di assistenza per ogni acquisto, 6 anni di garanzia (le vele sono garantite per un giro del mondo completo).

www.northsails.com