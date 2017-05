Marina di Varazze– Per la decima volta dall’inizio della sua attività, nel 2008, Marina di Varazze ha ottenuto la “Bandiera Blu 2017”, riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE), affermatosi come ‘eco-label’ a livello mondiale per la certificazione della qualità ambientale relativamente al turismo sostenibile in località marine e lacustri.

La “Bandiera Blu” attesta l’eccellenza nella gestione sostenibile del territorio e delle strutture e viene assegnata non solo ai Comuni, ma anche agli approdi turistici.

Qualità della gestione ambientale, servizi, servizi, sicurezza, qualità delle acque e impegno in tema di educazione ambientale e informazione sono i principali aspetti oggetto di valutazione da parte di una Commissione Internazionale e che richiedono il rispetto di severi requisiti e procedure, oltre all’impegno costante da parte del Marina nella direzione di un continuo miglioramento.

La Bandiera Blu si aggiunge ad altri riconoscimenti ottenuti da Marina di Varazze fin dalla sua apertura, grazie all’eccellenza e alla qualità dei servizi offerti. Tra questi: la Certificazione “Five stars” conferita dall’International Marine Certification Institute, il Best Marina development Italy 2008 e il Best Luxury Marina Development Italy 2010.

Marina di Varazze è collocato a 150 km da Torino e Milano e a 25 km da Genova, il porto si estende su una superficie di circa 232.000 metri quadrati, di cui 144.000 di specchio acqueo. Marina di Varazze dispone di 800 posti barca per imbarcazioni di lunghezza fino a 45 metri. I pontili situati nella zona Est del porto, sia con opere fisse sia su strutture galleggianti, sono dedicati esclusivamente alle barche a vela, mentre quelli fissi delle tre zone più a Ovest alle imbarcazioni a motore. Il complesso dispone anche di prestigiosi appartamenti, tutti fronte mare e con climatizzazione autonoma, 900 posti auto tra coperti e scoperti a servizio dell’intera struttura con colonnine di ricarica Tesla, ristoranti, bar e negozi.

Alla qualità Marina di Varazze, associa il concetto di libertà del servizio. L’armatore può scegliere se occuparsi in parte o totalmente della propria barca, appoggiandosi ai servizi di assistenza nautica presenti in porto, oppure demandare interamente il compito a Marina di Varazze, certo di trovare il proprio yacht pronto ad accoglierlo perfettamente pronto per la navigazione.