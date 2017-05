Capri– L’Isola Azzurra si veste a festa per ospitare la Rolex Capri Sailing Week, organizzata da Yacht Club Italiano, Circolo del Remo e della Vela Italia, Circolo Canottieri Aniene e Yacht Club Capri.

Ben 107 gli equipaggi che si daranno battaglia per conquistare la vittoria nelle regate del programma velico che assegna il titolo del Campionato Nazionale del Tirreno, la Farr 40 Class Regatta e la Mylius Cup.

Per la Regata dei Tre Golfi il Comitato di Regata ha ufficializzato anche i nomi degli altri vincitori in tempo compensato, oltre al già citato Swan 45 Ange Trasparent II di Valter Pizzoli, primo overall in ORC a cui è andata la Coppa Senatore Andrea Matarazzo, e che ha vinto anche nel raggruppamento classe 0-2. La Coppa Mariano Verusio, challenger perpetuo al primo Overall IRC, è andata al Ker 40 Cippa Lippa Rossa (RYCC Savoia) di Guido Paolo Gamucci

In Classe 3-5 la vittoria invece è andata al First 31.7 Nimar II di Francesco Forte, mentre a conquistare il successo nella speciale categoria della Tre Golfi x2, che assegna la coppa Beppe Knight, è stata Lunatika, il Sun Fast 3600 dei cantieri Jeanneau dell’armatore Stefano Chiarotti. Infine, nella classe Gran Crociera, targa Knight per il primo classificato Skin, il First 50 cantieri Beneteau, di Giovanni Pavia.

Archiviata la prova lunga del calendario ora tutti dovranno dimostrare il valore nel campo di regata sulle boe ed affrontare l’imbarcazione padrona di casa, il First 45 Vahinè dell’armatore Francesco Rapone, che con i colori dello Yacht Club Capri e della società Porto Turistico di Capri difenderà il titolo vinto lo scorso anno.

Intanto, mercoledì 10, dopo le regate riservate ai soli Farr 40, si svolgerà al Comune di Capri (ore 18) il tradizionale incontro istituzionale dove il Sindaco Giovanni De Martino incontrerà i dirigenti Rolex e gli armatori, seguito da un welcome cocktail ai Giardini di Augusto (ore 19), offerto dallo Yacht Club Capri.