Fano– Cantiere del Pardo lancia un nuovo brand chiamato GRAND SOLEIL CUSTOM, una linea che sarà dedicata a barche a vela custom con dimensioni comprese tra I 60 e gli 80 piedi. Per farlo il cantiere di Forlì ha aperto una sede apposita a Fano.

La linea Custom produrrà principalmente piccole serie di imbarcazioni semi-custom: gli armatori potranno scegliere diversi materiali per la realizzazione di scafo e coperta, andando dal carbonio alla vetroresina, mentre gli interni saranno completamente customizzabili, seguendo le esigenze dei clienti.

Il primo scafo venduto è un GS 80 Custom, progettato in collaborazione con Giovanni Ceccarelli. Lo scafo numero 1 verrà realizzato completamente in carbonio e sarà poi legato al mondo delle regate, anche se manterrà i comfort di un cruiser.

Il GS 80 verrà varato a giugno 2018 e sarà presentato per la prima volta allo Yachting Festival di Cannes, poi al salone di Monaco e ad altri saloni internazionali dedicati ai super yacht. Gli interni sono divisi in 2 aree principali, per separare la zona dell’equipaggio da ospiti e armatore. Le cabine dell’equipaggio si trovano a poppa, con un ingresso separato in caso di necessità, e un collegamento diretto al carteggio, al vano motore e alla cucina.