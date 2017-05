Roma– Alessandra Senini prosegue nella sua brillante carriera nella politica sportiva conquistando oggi la vicepresiden del CONI. L’olimpionica grossetana, che ricordiamo ha vinto un oro, un argento e due bronzi nel windsurf, è stata proposta come vicepresidente del CONI Nazionale da Giovanni Malagò, riconfermato oggi alla presidenza nel corso dell’Assemblea Elettiva da cui è uscita la Giunta CONI. L’altro vicepresidente è Franco Chimenti.

Questa la composiione della Giunta CONI:

DIRIGENTI (7): Franco Chimenti (54), Angelo Binaghi (45), Sabatino Aracu (34), Alfio Giomi (30), Francesco Ricci Bitti (27), Carlo Magri (27), Flavio Roda (27) e vittorioso al ballottaggio (45-25) con Luciano Rossi.

Non eletti: Luciano Rossi (27), Fabio Pigozzi (25), Renato Di Rocco (21), Ugo Claudio Matteoli (11), Gianfranco Ravà (6), Riccardo Fraccari (5), Sergio Anesi (3), Luca Di Mauro (2).

COMITATI REGIONALI (1): Sergio D’Antoni (30). Non eletti: Fabio Sturani (27), Riccardo Viola (15)

DELEGATI PROVINCIALI (1): Guglielmo Talento (40). Non eletto: Gianfranco Porqueddu (31)

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (1): Giovanni Gallo (43). Non eletto: Claudio Barbaro (29)

ATLETI (2): Alessandra Sensini (40), Roberto Cammarelle (31)

TECNICI (1): Valentina Turisini (67)