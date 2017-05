Monaco– Se i 40 nodi di Mistral hanno impedito lo svolgimento della quarta giornata degli Europei Finn ed RS:X a Marsiglia, i 470 a Monaco sono riusciti a regatare con una ventina di nodi di vento da SE.

Elena Berta e Sveva Carraro dopo l’ottima giornata di ieri pagano una scuffia in race 6 a cui segue un 9 in race 7. Le due si mantengono comunque a un ottimo quinto posto nella generale confermano il loro buon stato di forma. Bene anche Di Salle-Dubbini (7-2 oggi) che risalgono al sesto posto. 25.Paternoster-Caruso. In testa le olandesi egers-van Veen.

Negli uomini Ferrari-Calabrò ottengono oggi un 11-11 e sono decimi nella generale guidata dagli svedesi Foch-Dackhammar. 15.Capurro-Puppo (oggi 4-12); 37.Panigoni-Massa

Sabato la conclusione.