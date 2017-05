Capri– Giornatona per i fotografi Rolex oggi a Capri. Uno Scirocco sui 20-28 nodi ha impegnato non poco le flotte ORC e Farr 40, tra planate, strapuggie e qualche avaria.

Già detto in altra news dei Farr 40, sono state due le prove per il Campionato Nazionale del Tirreno. Nel raggruppamento ORC, tra le barche più grandi del Gruppo A, grande lotta al vertice con ben tre team a pari punti (6) dopo le due regate odierne. Al comando della graduatoria, Mela di Andrea Rossi, seguita da due Swan 45: Ulika di Andrea Masi e da Ange Trasparent II di Valter Pizzoli – Le Mirabeau.

Nel raggruppamento ORC gruppo B, delle barche più piccole, al comando c’è Stupefacente Marina D’Arechi (7 punti) seguita da Geex di Angelo Lobinu (9 p.) e Suakin II dell’armatore Francesco Golia 9 p.).

Nel raggruppamento IRC l’imbarcazione di casa, Vahinè 7 dell’armatore Francesco Raponi (YC Capri Marina di Capri), conduce la classifica generale con due primi posti conseguiti in altrettante prove. Alle sue spalle in graduatoria Obsession, dell’armatore Mario Rossello, che chiude con un secondo e terzo posto di giornata, terzo in classifica parziale Ulika, con due quarti.