Marsiglia, Francia– Vola sul podio il windsurf olimpico italiano a Marsiglia. Un bronzo per Mattia Camboni e un quarto posto (che diventa un’altro bronzo nella classifica europea) per Flavia Tartaglini al Campionato Europeo RS:X conclusosi oggi a Marsiglia. Anche qui sperimentazione di nuovi formati, con Camboni che trae il massimo vantaggio dalla formula, visto che era entrato nella fase finale da dodicesimo dopo le prove di flotta per poi superare la semifinale e accedere alla finale a tre, concludendo appunto con un bronzo.

La Tartaglini, che era quarta dopo le prove di flotta, ha concluso in quarta posizione la semifinale a sei. Il titolo femminile è andato alla polacca Klepacka-Noceti, quello maschile al francese Louis Giard.

Tra gli uomini seguono: 12.Benedetti; 33.Cittadini; 58.Ciabatti; 67.Tomasello; 77.Cangemi; 94.Zerillo

Tra le donne: 27.Fanciulli; 33.Maggetti

Molto bene anche nell’Europeo Youth, con la vittoria di Luca Di Tomassi tra i ragazzi e l’argento di Alessandra Papitto tra le ragazze.