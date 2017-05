Capri– Conclusione in bellezza per la Rolex Capri Sailing Week. Sole e Ponente sui 12 nodi hanno reso indimenticabile l’ultima giornata ed esaltato lo splendore di Capri e delle regate nel Golfo di Napoli. Lo Swan 45 Ange Trasparent II si è aggiudicato il trofeo challenger Rolex, assegnato al team che realizzato i migliori piazzamenti tra tutte le prove della Rolex Capri Sailing Week. Lo Swan 45 dello Y.C. Monaco, dell’armatore Valter Pizzoli, ha superato di 13 punti in classifica il Ker 40 Cippa Lippa Rossa, (Y.C Punta Ala) dell’armatore Paolo Guido Gamucci e di 24 i napoletani dell’X-41 Le Coq Hardì (CRV Italia) di Maurizio Pavesi. Ai vincitori assegnato anche lo speciale riconoscimento della Rolex, un orologio modello Submariner, destinato all’armatore.

I titoli di Campione Nazionale del Tirreno 2017, dopo cinque regate, sono andati nel raggruppamento ORC-A proprio ad Ange Trasparent II (Y.C.Monaco) di Valter Pizzoli, con a bordo tra gli altri il tailer napoletano Lars Borgstrom, che ha superato in classifica lo Swan 42 Mela (CN Marina di Carrara) di Andrea Rossi con Lorenzo Bressani tattico e il First 45 Vahiné (Y.C.Capri Marina di Capri) di Francesco Rapone.

Nel gruppo ORC-B la vittoria è andata ai siciliani del Grand Soleil 37B Sagola Biotrading (Y.C.Favignana) di Peppe Fornich, alle loro spalle il VRolijk 37 Geex (CV Fiumicino) di Angelo Lobinu e l’X-35 Sly Fox (CC Savoia) di Piero Salatino e Roberto Fottichia.

Nella classifica in IRC-A, la vittoria finale è andata a Vahinè 7 (Y.C.Capri Marina di Capri) di Francesco Rapone davanti ad Ange Trasparent e al First 45 Obsession, mentre nel gruppo IRC B a vincere è stata di nuovo Sagola Biotrading (Y.C.Favignana) di Peppe Fornich davanti al First 34.7 Faster 2 (Y.C.Punta Ala) di Francesco Focosi e all’X-35 Cavallo Pazzo di Danielli.

Nei Farr 40 successo per Enfant Terrible timonata dall’armatore Alberto Rossi, al quale è andato l’orologio Rolex submariner, con Vasco Vascotto alla tattica. La barca marchigiana ha superato gli americani di Flash Gordon (YC Chicago) dell’armatore Helmut e Evan Jahn, terzo Pazza Idea (Y.C Hannibal) di Pierluigi Besciani con al timone Claudia Rossi, coadiuvata dal tattico Matteo Ivaldi.

Nella flotta Mylius, su cui torniamo con news e video apposito, ha vinto il Mylius 65 FD Oscar 3 (YC Cala dei Medici) di Aldo Parisotto, al quale è andato l’orologio Rolex-Submariner. Secondo posto per Frà Diavolo (YC Gaeta) di Vincezo Addessi, con alla tattica Paolo Scutellaro, e al terzo Ars Una (ASD Granlasco) degli armatori Rocchi-Biscarini.

