Cala Galera– Si è conclusa la quarantesima edizione della Coppa Regina dei Paesi Bassi, classica regata che ha fatto la storia del Circolo Nautico e della Vela Argentario e dell’Altura in Toscana. Le condizioni meteo con arie leggere hanno impegnato i partecipanti. A raccontare la sua regata Enrico De Crescenzo, che dopo una serie di successi, nel 2017 si aggiudica con Luduan la Coppa nell’anno del suo quarantennale.

“Le previsioni meteo davano poco vento e quindi il CDR ha opportunamente ridotto il percorso omettendo il passaggio da Montecristo ed aggiungendo quello dalla Formica di Burano. Siamo partiti bene e siamo arrivati in piena notte al passaggio dalla Formica grande di Grosseto che, complice una luna piena pazzesca e gli uccelli che all’improvviso hanno cominciato a “urlare” visto il disturbo che abbiamo portato, è stato il momento più coinvolgente di tutta la regata. Appena doppiata la Formica siamo stati raggiunti da Durlindana, il bellissimo Farr 62 di Giancarlo Gianni che ci ha elegantemente superato passando sotto vento consentendoci cosi’ di procedere indisturbati per la nostra rotta. Sono quei gesti che ti ricordano uno dei motivi per cui si ama tanto questa disciplina sportiva.

Poi è stato tutto un sali e scendi di vele tra windseeker, light e Spi. Al nostro arrivo alla Formica di Burano il vento si è fatto sentire e ci ha consentito un bel traversone a 9 nodi fino all’arrivo dove il presidente del Comitato di Regata Fausto Proietti, oltre a prenderci il tempo, ci ha immortalato con un bel video.

Come al solito suggestiva la premiazione sulla bella terrazza del CNVA. La Coppa mette soggezione per la sua semplice autorevolezza. Nelle iscrizioni ci sono i nomi di alcune barche che rappresentano la storia dello yachting di qualche anno fa. Il poterci aggiungere quello di Luduan è stato un bel risultato che nelle ultime edizioni non eravamo riusciti a raggiungere”.

Il Premio “Occhio al Mare” istituito da Marevivo che il mare occupa il 71% del nostro pianeta, produce l’80% di ossigeno e assorbe un terzo dell’anidride carbonica, è stato assegnato da Nicola Granati, delegato Marevivo alla sezione Vela, al CNVA per aver collaborato con Marevivo a dare il via a questa campagna di sensibilizzazione e di ricerca scientifica.

Le classifiche ORC e IRC sono le medesime: 1.Pierservice Luduan, Enrico De Crescenzo; 2.Durlindana, Giancarlo Gianni; 3.Striptease, Enrico Maria Serrano. In tempo reale vittoria per Durlindana. Cinque le barche iscritte che hanno regatato sulle 65 miglia del percorso.

www.cnva.it