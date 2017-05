Scarlino– Scatta domani a Marina di Scarlino il Rolex TP52 World Championship. L’evento ha la duplice valenza di campionato del mondo e terza tappa della 52 Super Series, dopo l’inizio di stagione oltreoceano, in Florida, a Key West e Miami. Si tratta dell’evento più importante della stagione per equipaggi professionisti su monotipi.

Azzurra, il TP52 italo-argentino dello YC Costa Smeralda e della famiglia Roemmers, si presenta al comando della classifica provvisoria del circuito, grazie alla vittoria di Miami. Sono 7 i punti di vantaggio sul secondo, Platoon, e 11 sul terzo, il team americano Quantum Racing, campione del mondo in carica, certamente intenzionato a riconfermarsi tale e colmare il distacco inflitto dalla barca dello YCCS.

Tutti i dieci team presenti si sono preparati minuziosamente, ottimizzando le barche in ogni minimo dettaglio e studiando nuovi accorgimenti per renderle sempre più performanti, recuperando quel tanto per poter mettere la prua davanti all’avversario.

Azzurra ha dimostrato di aver colmato il gap di performance su Quantum, ma questa volta non ci saranno solo gli americani a contenderle la leadership: tutte le dieci barche presenti hanno chance di vittoria. Tra gli avversari più pericolosi troviamo certamente Platoon, in costante crescita, e Ran che nel 2013 al Mondiale TP52 di Miami aveva privato Azzurra del titolo per un solo punto.

Azzurra conterà al solito sulla tattica di Vasco Vascotto che coadiuverà Guillermo Parada al timone. Gli altri italiani a bordo sono Giovanni Cassinari (Randa), Bruno Zirilli (Navigatore), Claudio Celon (Tailer), Nicola Pilastro (Grinder).

Oggi, lunedì 15 maggio, Azzurra si è ben comportata nella Practice race con brezza sui 14 nodi, condizioni simili a quelle previste per domani. Nel pomeriggio è svolta la cerimonia di apertura al Marina di Scarlino. Da domani le singole prove varranno punti, senza possibilità di scarto, per il campionato mondiale e per la 52 Super Series. Il programma, suscettibile di modifiche in funzione del meteo, prevede due prove a bastone ogni giorno, mentre giovedì è in programma una regata costiera. Il segnale di partenza è previsto ogni giorno alle ore 13.

www.52superseries.com Sul sito del circuito sarà disponibile dal giovedì al sabato la diretta TV a partire da 15 minuti prima della partenza.

Le previsioni meteo danno nella prima parte della settimana vento termico medio dai quadranti settentrionali, fino a 18 nodi, mentre verso fine settimana potrebbe esserci una rotazione con vento di gradiente da sud.

Guillermo Parada, skipper: “Ci piace molto regatare a Scarlino anche se proprio qui l’anno scorso non abbiamo brillato, compromettendo l’intera stagione. Anzi, per questo vogliamo rifarci del risultato passato, stiamo lavorando duramente, testando nuove soluzioni e allenandoci per alzare un’altra volta la coppa del Campionato del Mondo TP52”.

Vasco Vascotto, tattico: “Si torna in Italia con ambizioni elevate ma anche con la consapevolezza che tutti, ma proprio tutti, arriveranno a Scarlino con l’intenzione di vincere il Mondiale. Sarà difficilissimo, dopo Miami abbiamo continuato a lavorare sulle performance stiamo continuando anche oggi. Presentarsi qui al Mondiale da leader del circuito dopo i primi due eventi in USA è la dimostrazione che abbiamo lavorato bene, speriamo di riuscire a migliorare ancora, perché gli altri staranno cercando sicuramente di colmare il gap”.

52 SUPER SERIES – Entry List

Rolex TP52 World Championship Scarlino 2017

Alegre (Andy Soriano GBR/USA)

Azzurra (Roemmers family, ITA/ARG)

Bronenosec (Vladimir Liubomirov, RUS)

Gladiator (Tony Langley, GBR)

Platoon (Harm Müller-Spreer, GER)

Provezza (Ergin Imre, TUR)

Quantum Racing (Doug DeVos, USA)

Rán Racing (Niklas and Catherine Zennström, SWE)

Sled (Takashi Okura, USA)

Sorcha (Peter Harrison, GBR)

52 SUPER SERIES 2017

Quantum Key West Race Week – Key West, Florida, January 15 – 20

52 SUPER SERIES Miami Royal Cup – Miami, Florida, March 6 – 11

Rolex TP52 World Championship 2017 -Scarlino, YCS, May 15 – 20

Audi 52 SUPER SERIES Sailing Week – Porto Cervo, YCCS, June 20 – 25.

Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week – Puerto Portals, CRPP, July 23 – 28

Menorca 52 SUPER SERIES Sailing Week – Mahón, CMM, September 18 – 23

AZZURRA

Guillermo Parada – Skipper, Helm

Vasco Vascotto – Tactician

Bruno Zirilli – Navigator

Giovanni Cassinari – Mainsail

Mariano Caputo – Bowman

Juan Pablo Marcos – Midbow

David Vera – Pitman

Maciel Cichetti – Trimmer

Ciccio Celon – Trimmer

Mariano Parada – Trimmer

Gabriel Marino – Grinder

Alejandro Colla – Grinder

Nicola Pilastro – Grinder

Klaus Lange – Guest

Pedro Rossi- Boat Captain

Coach: Guillermo Baquerizas

Coach: Marco Capitani