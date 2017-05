Acquafresca– Si è concluso ieri il Campionato Italiano Minialtura, ospitato presso lo Yacht Club Acquafresca sul Garda veronese, ed è per il secondo anno consecutivo un successo per l’equipaggio di Mind the Gap che riesce a riconfermarsi Campione Italiano Minialtura.

L’equipaggio, riproposto nella storica composizione con Enrico Zennaro al timone, Karlo Hmeljak alla tattica, Stefano Orlandi come tailer, Nicola Zennaro nel doppio ruolo di prodiere e comandante e l’armatore, Andrea Cavagnis, alle drizze, comincia la nuova stagione nel migliore dei modi dopo i successi ottenuti nel 2016.

Con cinque primi posti guadagnati, a fronte delle otto prove disputate, Mind the Gap ha solidamente conquistato la leadership nella classifica con un totale di 11.5 punti e un margine di 15 sull’inseguitore principale, l’UFO 22 Dumbo di Alessandro Lotto. Terzo posto è andato al Delta 84 Chardonnay di Ugo Guarnieri, con Alberto Leghissa al timone.

“La scorsa stagione era stata molto positiva per Mind the Gap, ripetere i successi non era cosa scontata. Guadagnare il titolo italiano Minialtura al primo evento del 2017 è sicuramente una grandissima soddisfazione – ha dichiarato Andrea Cavagnis, armatore di Mind the Gap, per proseguire – Devo ringraziare tutto l’equipaggio per questa vittoria, siamo ormai un gruppo ben affiatato e coeso, con cui è sempre un piacere regatare: credo sia anche questa la chiave del nostro successo”.