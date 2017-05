Powered by:

Anzio– Tutto pronto per la Roma Sailing Week-Asteria Cup, la cui partenza avverrà da Anzio il 2 giugno alla volta delle isole Pontine. L’arrivo sarà ad Anzio per un totale di 114 miglia. La regata, alla sua 32^ edizione, è a calendario nazionale d’altura FIV, sarà valida per il “Trofeo Armatore dell’anno UVAI” intitolato a Sergio Masserotti e per il Campionato Zonale di Altura FIV.

Tra le barche preiscritte figurano, “Calipso” il nuovo First 40 CR di Andrea Orestano, l’altro

First 40 “Hydra” di Vele al Vento asd, “Meridiana” il Salona 41 di Sergio Liciani, “Splendida

Stella” il First 40.7 di Luciano Cavarocchi, “Twins” l’Hanse 430 di Francesco Sette, il nuovo

J-97 “Christina IV” di Alessandro Brighenti .

Non mancheranno le imbarcazioni dell’epoca IOR che per tradizione partecipano a questa

regata e per le quali è in palio il Trofeo IOR Classic Città di Anzio, tra queste “Nat” mitico

One Ton di Nicola Borsò, “Prydwen “ l’Half Ton di Davide Castiglia,”Mercuzio “ il Comet

12 di Gianluca Gullotta e “Tarantella” il First 28 mod della Anemos asd, che ha vinto lo

scorso anno in tempo compensato.

La partenza sarà preceduta dallo skipper meeting con la collaborazione del team

Meteowind, a cui seguirà la festa per tutti gli equipaggi al Circolo della Vela di Roma con

ricco buffet e la birra artigianale Alta Quota, sponsor tecnico, che confezionerà bottiglie

con etichetta dedicata.

Sarà poi possibile seguire la regata sul sito www.romasailingweek.com grazie al tracking

di SGS Tracking.

La Roma Sailing Week-Asteria Cup è organizzata da VelealVento asd e dal Circolo della

Vela di Roma con la collaborazione di Marina di Capo d’Anzio, Circolo Velico Fiumicino e

Nautilus Marina e ha il Patrocinio della Città di Anzio.

Gli sponsor dell’evento sono: Enway (Main Sponsor) e I&M Consulting, affiancate dagli sponsor tecnici Birrificio Artigianale Alta Quota di Cittareale e da Gioielli DOP giovane e dinamica azienda di gioielli hand made.