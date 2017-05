Forlì– Il celebre Grand Soleil 34 sta per tornare. Una vera leggenda, progettato da Finot negli anni 70, e rimasto in produzione fino agli anni 80 tanto che ne sono stati realizzati circa 300 scafi. Il Cantiere del Pardo ha iniziato la costruzione di un nuovo modello GS 34, basato sullo stesso concetto di una piccola-grande barca con forme più moderne e più veloce dotata di ampi spazi, comfort e alta qualità. E, ovviamente, caratterizzata dal miglior design italiano. Il varo dello primo scafo e previsto per la fine di giugno 2017.