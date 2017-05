Porto Cervo- Lo YC Costa Smeralda a Porto Cervo ospita la prima tappa 2017 dell’Audi Italian Sailing League, la prima selezione della Lega Italiana Vela, supportata da Banca Aletti. Nella serie di Porto Cervo si sfideranno dodici agguerriti circoli aderenti alla Lega Italiana Vela che incroceranno i loro guidoni, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla finale nazionale in programma a Crotone a dal 26 al 29 ottobre.



Partecipano alla prima selezione la Marina Militare, il Centro Velico 3V, il Circolo Canottieri Aniene, il Circolo Nautico Torre del Greco, il Circolo Velico Ravennate, il Club Nautico Gela, il Club Vela Portocivitanova, il Club Velico Crotone, il Sailing Club Cagliari, lo Yacht Club Porto Rotondo, lo Yacht Club Riviera del Conero e lo Yacht Club Costa Smeralda.

La prima tappa del Campionato per Club 2017 si apre domani, giovedì 18 maggio, con la tradizionale giornata di prova dei monotipi J/70 con i quali si disputeranno le regate. In serata lo Yacht Club Costa Smeralda ospiterà la Cerimonia di Apertura della tappa, un momento coinvolgente per i Club aderenti, caratterizzato dalla consegna delle Bandiere di Regata ai rispettivi Capitani. Le regate inizieranno venerdì mattina per concludersi domenica 21 maggio.

La formula della Lega Italiana Vela prevede un tabellone che coinvolge tutti gli equipaggi in un’emozionante e frenetica serie di trenta regate a bastone, da disputarsi a pochi metri dalla costa, visibili da terra, della durata di circa 12/15 minuti l’una. Ogni team, che rappresenta il suo Club, sfida tutti gli altri in prove che vedono coinvolti in ogni partenza sei Club: una successione che modifica continuamente la classifica, e rende ogni prova avvincente e ogni singola regata determinante per la classifica finale.

Ecco gli equipaggi in gara:

Marina Militare (Francesco Picaro, Ignazio Bonanno, Simone Scontrino, Vincenzo Vano)

Centro Velico 3V (Matteo Sangiorgi, Alessandro Franzì, Edoardo Mancinelli Scotti, Erica Ratti)

Circolo Canottieri Aniene (Lorenzo Bressani, Luca Tubaro, Matteo Mason, Molineris Umberto)

Circolo Nautico Torre del Greco (Claudio Polimene, Gaetano di Donna, Gianluca Perasole, Raim Orpello)

Circolo Velico Ravennate (Andrea Bazzini, Cesare Trioschi, Francesco Ivaldi, Michele Mazzotti)

Club Nautico Gela (Massimo Barranco, Mario Cassara, Salvino Marotta, Antonio Barone)

Club Vela Portocivitanova (Alessio Marinelli, Alfredo Di Giuseppe, Paolo Mangialardo, Gianmaria Capecci)

Club Velico Crotone (Alessandro Giungato, Alessio Frazzitta, Francesco Cozzolino, Mattia Pagani)

Sailing Club Cagliari (Davide Schintu, Enrico Strazzera, Davide Manca, Alessandro Cau)

Yacht Club Porto Rotondo (Ferdinand Palomba, Camillo Zucconi, Antonello Ciabatti, Armando Cardola)

Yacht Club Riviera del Conero (Alessio Falcetelli, Matteo Morellina, Ale Smerchinich, Vincenzo Graciotti)

Yacht Club Costa Smeralda (Antonio Sodo Migliori, Giuseppe di Stefano, Stefano Cherin, Andrea Cinerari)