Livorno– La 151 Miglia batte ogni anno se stessa e anche questo 2017 fa segnare il record d’iscritti per una regata che in sole otto edizioni è diventata una superclassica dell’altura mediterranea. Sono infatti 211 le barche iscritte, a due settimane dalla partenza in programma nel pomeriggio di giovedì 1 giugno nelle acque tra Marina di Pisa e Livorno.

La 151 Miglia-Trofeo Cetilar vede ufficialmente le barche suddivise nei due raggruppamenti ORC International (134 iscritti) e IRC (67). Ancora una volta quindi armatori ed equipaggi hanno premiato lo straordinario lavoro del Comitato Organizzatore

formato dallo Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e Yacht Club

Livorno. L’intuizione vincente di Roberto Lacorte è ormai un must irrinunciabile per ogni velista italiano. Lo splendido percorso, il clima tra gli equipaggi e i funzionali servizi offerti ai regatanti costituiscono un mix perfetto, arricchito poi dagli splendidi party a terra.

Tra gli iscritti anche nove Mini 6.50, i nuovi Class 950, i grandi e potenti MiniMaxi come Pendragon, SuperNikka, Atalanta II, YOL, Yoru e Maya, passando per una miriade di scafi tra i 35 e i 50 piedi su cui regateranno i circo 2.000 velisti coinvolti.

Una flotta maestosa che alle 16 del 1 giugno si ritroverà sulla linea del via, in diretta

streaming sul sito www.151miglia.it, per affrontare una rotta che prevede un passaggio

davanti a Marina di Pisa, con boa posizionata sotto costa per poter ammirare il passaggio

delle barche dal lungomare, il doppiaggio dellʼisolotto della Giraglia, la discesa verso le

Formiche di Grosseto, costeggiando prima la Corsica e poi lasciandosi e sinistra lʼisola

dʼElba, punto di solito decisivo della regata con le opzioni se passare sottocosta all’alba o più fuori verso Pianosa. Dopo aver lasciato la Formica maggiore a sinistra la risalita fino allʼarrivo di Punta Ala, dove le prime barche sono attese nel pomeriggio del 2 giugno, sempre che le condizioni meteo siano favorevoli a una regata veloce (il record stabilito da Ourdream nel 2011 è di 16 ore e 25 minuti).

Prima della partenza e dopo lʼarrivo, armatori ed equipaggi saranno coinvolti in una serie

dʼiniziative ed eventi che si svilupperanno tra il Porto di Pisa – il marina che assieme al

Porto di Livorno accoglierà la flotta prima della partenza e sarà la sede del crew party di

mercoledì 31 maggio, in programma presso il nuovo ristorante dello YC Repubblica

Marinara di Pisa con la presenza ufficiale di Radio Montecarlo – lo YC Livorno, dove alle

ore 12 del 1 giugno si svolgerà il briefing tecnico, seguito dal classico buffet, e il Marina di

Punta Ala, che sabato 3 giugno ospiterà il Gioco della 151 Miglia (ore 15), la premiazione

(ore 19) e infine l’imperdibile dinner party in riva al mare, in programma dalle 20.30 nei

magnifici spazi allʼaperto dello YC Punta Ala.

Unʼattività intensa e unʼorganizzazione logistica cucita addosso ai partecipanti, che

potranno usufruire di una serie di servizi gestibili attraverso lʼAPP 151 Miglia, una delle

grandi novità di questa edizione 2017. Realizzata da Calabughi Srl e già disponibile in

download gratuito per iOS e Android, lʼAPP 151 Miglia sarà lo strumento ufficiale per

affrontare al meglio lʼintenso programma di eventi collaterali e poter approfittare delle

numerose facilitazioni previste per i partecipanti, oltre che per essere sempre aggiornati, in tempo reale, su tutte le novità della regata, che come ogni anno potrà essere seguita on line, sempre sul sito della 151 Miglia, grazie al sistema di tracciamento YB Tracking.

Tappa fondamentale del Campionato Italiano Offshore, del circuito del Mediterranean Maxi

Offshore Challenge organizzato dallʼIMA, lʼAssociazione Internazionale dei Maxi Yachts, e

del Trofeo Arcipelago Toscano, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar, che si corre sotto lʼegida della

Federazione Italiana Vela e dellʼUnione Vela dʼAltura Italiana, è organizzata con il

fondamentale supporto del main sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica

Pharmanutra, e dei partner Devitalia, SLAM e Rigoni di Asiago.