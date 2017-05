Trieste– Sarà Carlo Peano di Treppo Grande (Udine) a volare alle Bermuda per la 35th America’s Cup ospite di Land Rover BAR e grazie il fortunato al concorso organizzato dalla Barcolana. Medico di famiglia e ortopedico, 58 anni, Peano volerà tra meno di un mese a Bermuda per seguire – in un viaggio da sogno di cinque giorni per due persone – le prime regate della Coppa America. Realizzato dalla Barcolana assieme a Land Rover BAR, il concorso era dedicato a tutti gli armatori che si sono iscritti alla regata tra il 19 aprile e il 15 maggio: oltre duecento gli armatori che hanno partecipato all’early booking attivo sul sito web della regata www.barcolana.it con la speranza di vincere la possibilità offerta da Land Rover BAR di visitare la base del team e assistere alle prime regate della Coppa America, dal 15 al 20 giugno prossimi. L’estrazione si è svolta il 17 maggio di fronte a un funzionario della Camera di Commercio di Trieste, e Peano è stato il fortunato vincitore.

“È stato molto emozionante – ha dichiarato il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz – annunciare ieri all’armatore Carlo Peano l’estrazione e la sua vittoria al concorso. Questa persona incarna il nostro tipico velista: ha partecipato con amici a molte edizioni della regata con l’obiettivo di vivere un’esperienza unica, ed è molto appassionato di vela. Lo incontreremo nei prossimi giorni, con l’obiettivo di conoscerlo e poter condividere con lui questa grande occasione di vivere in prima persona, grazie al nostro sponsor Land Rover BAR, la Coppa America”.

Armatore del “Maya”, uno scafo di poco meno di dieci metri di lunghezza, residente a Treppo Grande (UD), Carlo Peano è rimasto incredulo alla telefonata del presidente Gialuz: “Sono davvero contento – ha detto al telefono – è una grande occasione. Alla Barcolana partecipo da molti anni, più di dieci edizioni, e sempre con amici, con lo spirito del puro divertimento”.

Intanto le iscrizioni alla Barcolana continuano: è sempre possibile confermare la propria partecipazione alla regata dal sito www.barcolana.it