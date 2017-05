Porto Cervo- Con 11 primi, un secondo e un terzo nei 13 match in cui ha preso parte, il Circolo Canottieri Aniene con Lorenzo Bressani al timone (Luca Tubaro, Umberto Molineris, Matteo Mason) ha vinto la Audi – Italian Sailing League, la prima tappa di selezione della stagione 2017 della Lega Italiana Vela organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda. Dopo lo stop imposto sabato dal Maestrale che ha soffiato superando i 40 nodi, domenica il vento in calo ha permesso di svolgere ben 18 prove, portando il totale a 26 e rendendo valido il programma richiesto dalla formula della Lega Italiana Vela.

Il Circolo Canottieri Aniene ha trionfato oggi, mostrando tutte le qualità dell’equipaggio, sia con il vento molto forte di venerdì, sia oggi, in condizioni di vento medio e instabile per direzione: 16 i punti totali in classifica, ben la metà rispetto al secondo, il Circolo Velico Ravennate (Michele Mazzotti, Andrea Bazzini, Cesare Trioschi, Francesco Ivaldi) che chiude la serie tenendo a distanza l’esordiente in LIV Centro Velico 3V (Matteo Sangiorgi, Edoardo Mancinelli Scotti, Erica Ratti, Alessandro Franzì), terzo overall.

L’obiettivo della selezione, ossia quello di qualificarsi per la finale nazionale di ottobre a Crotone, è stato centrato, oltre che dal Circolo Canottieri Aniene, Circolo Velico Ravennate e Centro Velico 3V, anche dalla Marina Militare, Yacht Club Porto Rotondo e Club Vela Portocivitanova, che nella giornata finale hanno regatato con grande decisione e volontà di passare il turno.

“Abbiamo lottato molto con Ravenna – ha infatti dichiarato Lorenzo Bressani, timoniere del Circolo Canottieri Aniene, vincitore della selezione – sapevamo che era il nostro principale avversario, ma siamo riusciti a vincere con grande margine e di questo sono particolarmente contento, perché significa aver iniziato la stagione con il piede giusto”. “Il CCA ha preso infatti molto sul serio la stagione della Legavela – ha spiegato il Vicepresidente del Circolo Canottieri Aniene, Francesco Rocco – schierando un team che parteciperà anche alla prossima selezione europea della Sailing Champion League. Abbiamo costruito l’equipaggio utilizzando diverse expertise: atleti delle derive acrobatiche come il 49er e il Nacra e con l’esperienza delle barche d’altura”.

La prossima tappa della LIV è in programma a luglio, a Portopiccolo (Trieste) dove si comporrà il tabellone per la finale nazionale di Crotone, valida anche come Campionato nazionale per Club.