Varazze– Gli spettacolari M32 arrivano dal 26 al 28 maggio prossimi al Marina di Varazze.

Il bel porto turistico del Ponente Ligure sarà infatti lo scenario di agguerrite sfide tra i velocissimi catamarani Marstrom 32. Per tre pomeriggi sei team internazionali si sfideranno in serrate e spettacolari regate perfettamente visibili anche da terra.

Dopo il successo del 2016, le M32 Series Mediterranean, tornano nel

Mediterraneo in occasione della seconda tappa italiana “Act 2 – the battle of

Varazze”. Lunghi dieci metri, i catamarani Marstrom 32 prevedono un equipaggio di 4-5

persone e rappresentano la classe più diffusa di catamarani ad alte prestazioni.

Leggerissimi e costruiti interamente in carbonio – l’intera barca pesa 510 kg – gli

M32 volano sull’acqua a velocità prossime ai 30 nodi con capacità di

accelerazione straordinarie.

La flotta mondiale è composta da circa 70 barche dislocate su tre flotte

principali: Scandinavia, America e Mediterraneo.

Ogni giorno si disputeranno 8 regate, nella formula stadium race con un

percorso come quello della Coppa America, a bastone con partenza al traverso,

e una durata di circa 15 minuti ciascuna. L’alto tasso di adrenalina è garantito,

sia a bordo, sia per gli spettatori.

La manifestazione, ospitata da Marina di Varazze, è organizzata da Sailing

Series by B.PLAN Sport & Events con il supporto logistico di Varazze Club

Nautico e la sponsorship di: Raymarine, Wave Channel e Sea Storm.