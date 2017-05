Bermuda– Per rispondere alle numerose richieste da parte dei lettori, diamo i dettagli della copertura televisiva in Italia dell’ormai prossima 35th America’s Cup. Il giornalista di Mediaset che curerà le telecronache, Stefano Vegliani, ci ha specificato a partire dal 26 maggio (ore 17 locali, le 22 in Italia, per la prima giornata, poi dalle 14 locali, le 19 in Italia) tutte le regate saranno trasmesse in diretta solo su Mediaset Premium, tranne il 28 maggio e il 3 giugno per concomitanza con il calcio. Quindi niente diretta in chiaro.

Commentatore tecnico con Vegliani sarà Vittorio Bissaro, azzurro di Nacra 17 a Rio 2016. Per l’America’s Cup Match (17-27 giugno) sarà organizzato uno studio di mezz’ora prima delle regate con ospiti e interviste. Italia 2 (in chiaro) manderà le repliche intorno alla mezzanotte.

Premium sport 2 (371 e 381hd) trasmetterà dalle 15 a mezzanotte solo coppa America con la replica delle regate 2013 e altri servizi.

Specifichiamo che, visti i diritti TV acquisiti da Mediaset Premium, l’app AC+ in Italia non funzionerà. Mediaset non ha previsto dirette streaming sul web, a differenza di quanto deciso da altri broadcaster, a esempio la NBC Sports negli USA.

Una Coppa America, quindi, visibile in diretta solo a pagamento, con buona pace della generazione Facebook tanto inseguita da Russell Coutts nel suo disegno.

Il programma della 35th America’s Cup