Saint Tropez, Francia- Numeri record anche per la Giraglia Rolex Cup, che vede a oggi circa 250 barche iscritte, di cui un 200 parteciperanno alla regata lunga da Saint Tropez alla Giraglia con arrivo a Genova (14-17 giugno, regate preparatorie da Sanremo e Marsiglia il 9-10 giugno e regate a Saint Tropez l’11-12-13 giugno). Da oggi è on line anche il nuovo sito dedicato alla regata: www.giragliarolexcup.com

Il sito é stato concepito dal punto di vista grafico e tecnologico per dare una risposta sempre più veloce ed efficace alle necessitá dei partecipanti e di tutti gli appassionati di vela. Il sito è corredato da una ricca gallery foto e video tratta dagli archivi dello YCI e della Rolex, che includono le suggestive immagini dello Studio Borlenghi.

Sono molte le funzionalità che, con un semplice click, possono essere attivate; Tra queste:

informazioni storiche

Iscrizioni on line,

elenco dei partecipanti,

classifiche degli ultimi 10 anni

risultati del giorno in tempo reale

Particolarmente accattivante la funzione tracking on line che permette a chiunque di seguire in diretta le rotte e le posizioni di ogni singola imbarcazione in gara e di rivedere anche le rotte seguite nella passata edizione.

Una sezione specifica è infine dedicata ai social media per la condivisione di tutti i contenuti social sul mondo Yacht Club Italiano: i follower potranno visualizzare le ultime novità sui canali social di YCI: Facebook Instagram e YouTube accedendovi direttamente dal sito.

Novità anche per la pagina Media Room: che permette la massima possibilità di integrazione tra i diversi canali multimediali. L’obiettivo del rinnovamento è fornire un servizio informativo ai media completo, chiaro e facilmente fruibile.

Giragliarolexcup.com, é pubblicato in 3 diverse lingue (italiano, inglese e francese), ed è stato realizzato in collaborazione con Aldersoft srl di Genova, web agency nata nel 1998 e SGS Tracking.