Bermuda– Come da tradizione, l’opening day della Coppa America viene stoppato dal vento. Successe ad Auckland e a Valencia ed è successo anche alle Bermuda. Il Great Sound è tormentato oggi da raffiche oltre i 30 nodi, decisamente troppo per la sicurezza degli AC50. Tutto rimandato a domani sabato 27 maggio, quindi, con le prime regate e la Cwerimonia d’Apertura.

Ne abbiamo approfittato per intervistare lo skipper di Emirates Team New Zealand Glenn Ashby. Inutile nascondere che gran parte del movimento velico internazionale, e italiano in particolare, sostiene i kiwi nella loro battaglia da “soli contro tutti”, per riportare la Coppa a una formula più “fair” e condivisa. Grazie all’aiuto di Giordana Pipornetti, parte dell’ufficio stampa di ETNZL, ecco l’audio delle nostre domande a Glenn Ashby:

Parte 1

Parte 2

Vincitore di otto titoli mondiali di classe A, Ashby è uno dei maggiori specialisti al mondo di multiscafi. Nella Coppa numero 33, quella della sfida tra il trimarano di Ellison e il cat di Bertarelli, era a bordo di Oracle Racing. Su Aotearoa è lo skipper e il responsabile del sailing team , oltre che a essere il trimmer dell’ala, che regola con l’ausilio di un tablet.

Segue la trascrizione in italiano dell’intervista:

Il video con altre dichiarazioni di Glenn Ashby:

C’è molta Italia in ETNZL, oltre al team principal Matteo De Nora, fanno parte del team Max Sirena (Techical advisor), Gilberto Nobili (cyclist e analista delle performance), Fabrizio Marabini (Software), Alessandro Franceschetti (ingenere strutturale), Massimiliano Carbone (Idraulica), Stefano Morosin (Elettronica), Vittore Vattuone (Idraulica) e la stessa Giordana Pipornetti (Media Team).

Dall’esperienza di Luna Rossa proviene anche il legal and rules advisor, lo spagnolo Luis Saenz de Mariscal.