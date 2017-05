Bermuda– Dopo il nulla di fatto di ieri, la 35th America’s Cup inizia ufficialmente oggi nel Great Sound delle Bermuda. Questo il programma delle sei regate previste per oggi (Italia +5h rispetto alle Bermuda, quindi a partire dalle 19:08 CET):

Oracle Team USA batte Groupama Team France di 2:11

Impressionante dimostrazione di potenza da parte di Oracle che ridicolizza Cammas nel traverso iniziale, nonostante che i francesi avessero conquistato il sottovento. Poi regata senza storia e anche senza emozioni, nonostante le velocità folli: 26 nodi in bolina e punte di 42-43 in poppa. Groupama si conferma il team più debole della flotta.

Artemis batte Softbank Team Japan di 00:13

Il promo sorpasso della 35th America’s Cup è quello di Artenis Racing a Softbank Team Japan. Iniziale vantaggio per il team di Dean Barker che mantiene circa 200 metri di vantaggio per quattro lati, nel quinto Artemis passa e va a vincere una regata più equilibrata.

ETNZL batte Groupama team France di 02:33

Dimostrazione di potenza e stabilità nel volo per i kiwi che ridicolizzano i francesi in partenza e dimostrano velocità e stabilità eccellenti, con i grinder-ciclisti che danno una migliore aerodinamica a tutto l’insieme.

Land Rover BAR batte Artemis di 00:11

Oracle Team USA batte ETNZL di 00:06

Speldida regata tra in defender e i kiwi. In partenza velocità simili al traverso iniziale e Oracle passa per aver rotto l’ingaggio di pochi metri. nella poppa velocità simili con Oracle capace di alcune punte migliori ma ETNZL più stabile e costante. Nella seconda bolina i kiwi passano e aumentano il vantaggio grazie a quella che sembra una maggior potenza del pedal-grinding. Nella terza bolina Oracle prende un salto a destra che lo riporta sotto ma tutto si decide per un interno in boa, che Spithill conquista all’ultimo secondo, fatto che gli consente di orzare su TNZL, che deve rispondere. Contatto mancato di mezzo metro (a 20 nodi di velocità) e protesta degli americani, con concessa però dagli umpire. Oracle poggia per primo e va a vincere nella poppa e poi nel traverso finale per soli 6 secondi. Regata splendida e la sensazione che la Coppa si deciderà tra questi due team, con molta incertezza sull’esito finale.

Softbank Team Japan batte Land Rover BAR di 00:48

Decisiva una penalità in partenza inflitta a Ben Ainslie a casua di una collisione. Regata compromessa e danni da riparare durante la notte per il team britannico.

“Sono manovre tipiche del match race”, ha detto Spithill in conferenza stampa riferendosi all’episodio decisivo della regata tra Oracle e ETNZL, “portare l’avversario al vento oltre la boa è un classico dell’uno contro uno”.

STANDINGS