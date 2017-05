Bermuda– Seconda giornata delle Louis Vuitton America’s Cup Qualifier e prime conferme, Oracle Team USA va ma Spithill lascia qualcosa nelle partenze e perde il secondo match del giorno contro Artemis, ETNZL cammina veloce e manovra divinamente, Team Japan con i materiali di Oracle è veloce ma pecca un po’ nelle virate in foiling, Ben Ainslie ha bisogno di qualche spunto in più e i francesi di Franck Cammas colgono il loro primo punto, dopo aver battuto a sorpresa Artemis nel primo match della giornata per soli tre secondi.

Il venbto più leggero econ zone di diversa pressione nel Great Sound ha portato a diversi sorpassi e a regate quasi sempre combattute.

Groupama Team France batte Artemis Racing di 00.03

Oracle Team USA batte Land Rover BAR di 00:39

ETNZL batte Softbank Team Japan di 00:33

Artemis Racing batte Oracle Team USA di 00:39

ETNZL batte Land Rover BAR di 01:29 nonostante una penalità in partenza per i kiwi

Oracle Team USA batte Softbank Team Japan di 00:54