Medemblick, Olanda- Buoni piazzamenti per gli atleti italiani alla Delta Lloyd Regatta, tappa del circuito Eurosaf. A salire sul podio è stata Silvia Zennaro con il bronzo nel Laser Radial, dietro alla giapponese Manami Doi e all’olandese Marit Bouwmeester. Un rtisultato che conferma il buon inizio di quadriennio per l’atleta chioggiotta.

Negli RS:X bronzo per Matteo Evangelisti. Nel 49er buona la prestazione di Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (C.C. Aniene), che hanno chiuso in quinta posizione, e dell’equipaggio Jacopo Plazzi e Andrea Tesei (C.C. Aniene) giunti al nono posto nella regata che li ha visti per la prima volta insieme. Nel 470 partecipazione terzo posto per Matteo Capurro e Matteo Puppo (Yacht Club Italiano).

Prossimo appuntamento sarà la World Cup a Santander dal 4 all’11 giugno.