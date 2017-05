Passignano sul Trasimeno- L’intramontabile Meteor celebra la sua edizione numero 44 del Campionato Nazionale in uno dei centri di maggio diffusione, il Lago Trasimeno. Sarà infatti Passignano a ospitare, dal 31 maggio al 3 giugno, organizzato dal Club Velico Trasimeno, il 44° Campionato Italiano del monotipo tutto italiano per eccellenza. In quattro giornate di regate oltre 50 imbarcazioni provenienti da tutta Italia si contenderanno il titolo.