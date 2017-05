Powered by:

Bermuda– Dopo le emozioni forti di ieri, c’è attesa per le regate di oggi, prima giornata del secondo Round Robin. Questo significa che tutti hanno già incontrato tutti gli altri almeno una volta e che, da adesso in poi, ogni errore avrà un peso specifico enorme. Al momento il team a rischio eliminazione (1-4 il record) sarebbe addirittura quello di Sir Ben Ainslie, che già da oggi non avrà più l’errore come opzione. Land Rover BAR al momento si salva solo per i 2 punti supplementari conquistati grazie alle AC World Series.

Il piatto forte della giornata sarà, ancora una volta la sfida tra Emirates Team New Zealand (4-1) e Artemis (2-3), a 24 ore da un duello che è già epica. Quanti sorpassi, virate o strambate ravvicinate ci saranno questa volta? Lo scopriremo alle 19:08 italiane, quando inizierà il programma della giornata, che continuerà poi con le sfide tra Groupama Team France (2-3) vs Oracle Team USA (4-1) alle 19:37 e tra Artemis (2-3) e Land Rover BAR (1-4) alle 20:06.

Il programma di oggi:

19:08 CET Emirates Team New Zealand vs Artemis

19:37 CET Groupama Team France vs Oracle Team USA

20:06 CET Artemis vs Land Rover BAR

Diretta su Mediaset Premium per gli abbonati o a pagamento sull’App AC+. Repliche in chiaro su Italia 2 dopo la mezzanotte. Per uno streaming sul web, provate questo link.