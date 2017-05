Anzio– È il team Cloud a conquistare il Trofeo Challenge Roma Sailing Week – Company Cup 2017. Secondo posto per Gruppo Stamplast, terzo per il Team I&M Consulting. Condizioni meteo-marine tipiche di una giornata d’estate ad Anzio, brezza leggera il primo giorno e termica un po’ più sostenuta il secondo hanno contribuito al successo della due giorni dedicata al team building per le aziende.

Entusiasti i partecipanti degli 8 equipaggi, molti alla prima esperienza in barca a vela. Con il supporto di skipper professionisti, questa prima edizione di RSW Company Cup ha fornito ai partecipanti una visione tecnica accurata sia durante la fase di briefing che di debrifing: le manovre più importanti infatti sono state commentate in aula con l’ausilio di splendide riprese fatte dal drone. I fattori chiave delle dinamiche aziendali quali strategia, lavoro di squadra e gestione dello stress sono state vissute e presentate in un contesto lontano dalla vita di ogni giorno. Ha contribuito alla riuscita anche la location, il Circolo della Vela di Roma, dove si sono svolti tutti gli eventi a terra, compresa la deliziosa cena per gli equipaggi.

La RSW Company Cup fa da preludio alla Roma Sailing Week – Asteria Cup, regata offshore, in cui si misureranno imbarcazioni IRC ed ORCi su un percorso di altura dal 2 al 4 Giugno 2017 alla volta delle isole Pontine per un totale di 114 nm; la regata, giunta alla sua 32^ edizione, si inserisce all’interno del calendario Nazionale d’Altura FIV, sarà valida per il “Trofeo Armatore dell’anno UVAI” intitolato a Sergio Masserotti e per il Campionato Zonale di Altura FIV.

Roma Sailing Week, il nuovo evento del Tirreno, è organizzato da Vele al Vento asd e dal Circolo della Vela di Roma con la collaborazione di Marina di Capo d’Anzio. Main Sponsor Enway affiancato da I&M Consulting, due imprese tecnologicamente all’avanguardia, sponsor tecnici Birrificio Artigianale Alta Quota di Cittareale e Gioielli Dop, primo brand di gioielleria food Made in Italy.

www.romasailingweek.com