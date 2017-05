Powered by:

Livorno– 217 barche, tre porti e 151 Miglia di competizione e divertimento. La 151 Miglia Trofeo Cetilar è pronta a celebrare la sua VIII edizione, che promette di essere un nuovo successo. Fra due giorni, alle 16 di giovedì 1 giugno, prenderà infatti il via la già classica regata organizzata da un Comitato formato da Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e Yacht Club Livorno.

Con la maggior parte delle barche già allʼormeggio e la macchina organizzativa

pienamente al lavoro sul campo da diversi giorni, lʼatmosfera è quella dei grandi eventi,

con centinaia di velisti che già da domani entreranno ufficialmente nel clima “151 Miglia”,

grazie alla prima serie dʼiniziative in programma.

Lʼappuntamento è alle ore 18:30, presso il nuovo Porto di Pisa, nella stessa location dove

a partire dalle 20 è in programma il crew party riservato ad armatori ed equipaggi, per la

presentazione ufficiale del nuovo “Manuale della vela dʼaltura”, il volume, edito da De

Vecchi (480 pagine), che rappresenta il primo manuale ufficiale della Federazione Italiana

Vela dedicato alla regata dʼaltura.

Alla presentazione, accolti da Roberto Lacorte e Alessandro Masini, rispettivamente

Presidente dello YC Repubblica Marinara di Pisa e dello YC Punta Ala, parteciperanno il

Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e il suo Vice Alessandro Mei,

insieme al Presidente della II Zona FIV Andrea Leonardi e ad Antonio Santalena, tra i

curatori di questo libro realizzato a più mani, ricco di contributi, testimonianze e interviste, con approfondimenti tecnici sullʼottimizzazione della barca, i percorsi a bastone, le costiere, lʼaltura in Mediterraneo, in Atlantico e la navigazione offshore in generale.

Un libro dedicato interamente alla vela dʼaltura, che ha trovato nella 151 Miglia-Trofeo

Cetilar il contesto ideale per presentarsi ufficialmente al grande pubblico, alla presenza dei

vertici della Federvela che anche il giorno successivo saranno ospiti dellʼorganizzazione

sia al briefing in programma alle 12 presso lo YC Livorno, sia alla partenza della regata,

una prova molto tecnica che si sviluppa sulla rotta Livorno-Marina di Pisa-Giraglia-

Formiche di Grosseto-Punta Ala. Le prime barche sono attese a Punta Ala a partire dalla tarda mattinata di venerdì 2 giugno, anche se i modelli meteo lasciano prevedere per quest’anno una regata con venti medio-leggeri e tanto sole.

“Il fatto che la Federazione Italiana Vela abbia deciso di presentare ufficialmente il suo

Manuale della vela dʼaltura nellʼambito della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, è per tutti noi motivo dʼorgoglio e soddisfazione, perché rappresenta un riconoscimento tangibile, nei fatti, del percorso che abbiamo intrapreso al momento in cui è nata questa regata e dei grandi sforzi che in questi anni abbiamo profuso nella sua organizzazione e promozione”, sono le parole di Roberto Lacorte.

“È davvero con grande piacere che diamo il benvenuto ai nuovi vertici della FIV, che siamo molto contenti di poter avere al nostro fianco sia alla vigilia, che per la partenza della 151 Miglia”, ha dichiarato Alessandro Masini. “Non esiste location migliore della nostra regata, per presentare un manuale ufficiale dedicato alla vela dʼaltura, e la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, arriverà guardando le decine e decine di barche che giovedì pomeriggio saranno schierate sulla linea del via, uno spettacolo che in Italia non ha eguali”.

Tappa fondamentale del Campionato Italiano Offshore, del circuito del Mediterranean Maxi

Offshore Challenge organizzato dallʼIMA, lʼAssociazione Internazionale dei Maxi Yachts, e

del Trofeo Arcipelago Toscano, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar, che si corre sotto lʼegida della

Federazione Italiana Vela e dellʼUnione Vela dʼAltura Italiana, è organizzata con il

fondamentale supporto del main sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica

Pharmanutra, e dei partner Devitalia, SLAM e Rigoni di Asiago.

www.151miglia.it